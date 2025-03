Erős pánik van már az ukrán hadseregben és az ukrán politikai elitben is. Az oroszok kiszivárogtatták azt is, hogy harminc körüli nyugati főtiszt is a kurszki katlan fogságába került, akik az ottani ukrán hadsereg közvetlen irányítását láthatták el. Fogunk még olyan dolgokkal is szembesülni, amelyekről az oroszok eddig hallgattak, de az európai hajlandók koalíciója kapcsán most elszántak abban a tekintetben, hogy ezekről az állítólagos ottani hivatásos nyugati katonatisztekről szélesebb nyilvánosság előtt is beszéljenek.