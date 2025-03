Gulyás Gergely: Németországnak vezető szerepet kell betölteni Európában

Ezeréves kulturális kapcsolatok és a magyar gazdaságban jelen lévő német befektetések is összekötik a két nemzetet - hangoztatták a beszélgetés résztvevői. Gulyás Gergely hangsúlyozta: nem kérdés, hogy Németország Magyarország legfontosabb gazdasági partnere, hiszen a magyar export negyede Németországba irányul. Továbbá a német vállalatok a legfontosabb befektetők Magyarországon, és a felmérések szerint 75-80 százalékuk a tapasztalatok alapján újra magyarországi befektetése mellett döntene.

Ugyanakkor - mint mondta - politikai szempontból árnyaltabb a helyzet. Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban különbséget tett az Európai Unióban, illetve Berlinben politizáló német kereszténydemokrata politikusok között.

Mert vannak, akikkel ellenséges a viszonya a magyar kormánynak a CDU/CSU-n belül, de ha nem brüsszeli német kereszténydemokrata képviselőkről beszélnek, akkor jó a viszony - fogalmazott, hozzátéve, Berlinben vannak barátaik.

A kulturális kapcsolatok pedig kifejezetten erősek, hiszen Magyarország az egyetlen nem német nyelvű állam, ahol az óvodától az egyetemig lehet németül tanulni

– tette hozzá. Az Alternatíva Németországnak (AfD) párt választási eredményeivel kapcsolatban Gulyás Gergely úgy vélekedett: a hagyományos pártokkal szembeni elégedetlenséget elsősorban az illegális migráció és annak nyomán a közbiztonság romlása okozza, mert olyan politika nem lehet sikeres, amely nem kínál biztonságot.

Továbbá a feltétel nélküli alapjövedelem (bürgergeld) és a hagyományos pártok gender-politikája is növeli az elégedetlenséget

– vélekedett.

Szerinte az alapján, amit a CDU/CSU politikusai Brüsszelben Magyarország ellen elkövettek, érthető, hogy Orbán Viktor miniszterelnök fogadta az AfD vezetőjét

– mondta. Amikor szóba kerültek a transzatlanti kapcsolatok, Gulyás Gergely azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államokban a demokrata kormányoknak a magyar kormány megdöntése volt a célja, ezért pozitívan értékelték Donald Trump győzelmét, és továbbra is különösen jónak a kapcsolatokat a magyar és az amerikai kormány között. Ugyanakkor elismerte, hogy ha az amerikai vámok ártanak a német autóiparnak, akkor az a magyar gazdaság számára is káros. Knut Abraham hangsúlyozta, hogy a magyar-német kapcsolatok továbbra is szilárd alapokon állnak, és fontos a párbeszéd fenntartása, hiszen csak az EU egységének fenntartásával képes erős maradni az unió.

Továbbra is az EU az a szervezet, amely képes biztosítani a szabadságot és a jólétet Európában

- fűzte hozzá. Szerinte az AfD azért volt különösen sikeres az ország keleti részén, mert ott sokkal nagyobb a hajlam a politikai kísérletezésre, mint a 75 éve beágyazódott pártrendszerű Nyugaton. Közlése szerint a migrációval azért elégedetlen a németek nagy része, mert úgy érzik, hogy az állam nem képes megbirkózni ezzel a problémával. Viszont a migrációt is csak a jogállamiság mentén lehet kezelni, mert a törvénytelenség lavinát indíthat el.

A bürgergeld pedig sokszor aránytalan mértékű a munkabérhez képest, ezért azt várja, hogy az új német kormány korrigálni fog ezen a téren. Továbbá a klasszikus családmodell mellett biztosítani kell a jogokat azoknak is, akik másképpen gondolkodnak

– sorolta. A transzatlanti kapcsolatokról azt mondta, hogy Berlinben meg vannak rökönyödve és az együttműködés központi elemeit látják veszélyben, vagyis hatalmas a washingtoni kormánnyal szemben érzett bizonytalanságuk. Donald Trump kiszámíthatatlan tapintatlansága nagyon nehezen kezelhető, és minden ellentmondás eszkalációhoz vezet - tette hozzá.

Ugyanakkor Friedrich Merz, a CDU elnöke együttműködésre törekszik az Egyesült Államok kormányzatával

– mondta Knut Abraham, aki úgy látja, hogy a szociáldemokratákkal folytatott koalíciós tárgyalások után május közepén alakulhat meg az új német kormány. Megjegyezte, hogy a koalíciós tárgyalások nehezek, hiszen a két párt a politikai paletta két ellenpontján helyezkedik el.

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányalakítás Németországban, a magyar-német kapcsolatok perspektívái című budapesti rendezvényen a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2025. március 31-én.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka