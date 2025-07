A szexszimbólum olimpiai bajnok újabb pofont adott a saját rajongóinak

Néhány évvel ezelőtt új korszak kezdődött a női 800 méteres síkfutásban, ugyanis szinte egyszerre robbant be a világ élvonalába három fiatal versenyző. Az amerikai Athing Mu és a kenyai Mary Moraa mellett Keely Hodgkinson sokáig nem tudott az élen végezni, de Európa-szerte gyakorlatilag verhetetlen volt. A brit atlétika 2002. március 3-án született csillaga 2021 és 2024 között fedettpályán és szabadtéren is kétszeres Eb-aranyérmes, ezek mellett pedig két alkalommal is a Gyémánt Liga összetett győztese lett 800 méteren – ám a tokiói olimpián, majd az eugene-i és a budapesti világbajnokságon is be kellett érnie a második hellyel. Tavaly, Párizsra aztán az évszázad legjobb európai időeredményének számító 1:54,61 perces csúccsal (amivel minden idők hatodik leggyorsabb női futója lett ezen a távon) hangolt a londoni Gyémánt Liga-állomáson, és ugyan ettől az ötkarikás játékokon két héttel később bő két másodperccel elmaradt, Hodgkinson így is olimpiai bajnok lett.

Keely Hodgkinson Párizsban az első nagy világversenyét nyerve a 800 méter olimpiai bajnoka lett (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

Keely Hodgkinson betegség és sérülés után lett olimpiai bajnok

Hodgkinson gyermekként úszással kezdte a sportolói pályafutását, de Jessica Ennis-Hill londoni olimpiai címének hatására atlétikára váltott. Hamar kiderült a tehetsége, korosztályos versenyeket nyert, ám tizenhárom éves korában térdsérülést szenvedett, ráadásul daganatot fedeztek fel a bal fülében. A tumor valósággal szétzúzta a fülében lévő apró csontokat, később pedig nyomni kezdte a gerincét is, és mire műtét útján eltávolították, 95 százalékos halláskárosodása lett. Az angol futónőnek ez sem jelentett akadályt, és egy későbbi sípcsontsérülése ellenére visszatért. Majd nem csupán a korosztályában – Győrben U18-as Európa-bajnok is lett 2018-ban –, de a felnőttek között is a világ élvonalába is került.

Keely Hodgkinson az említett háttértörténete miatt is népszerűvé vált Nagy-Britanniában, ahol a hétpróbázókat leszámítva szinte csak az 1500-as futó Laura Muir és a sprinter Dina Asher-Smith tartotta életben a női atlétikát Mo Farah visszavonulása után. No, és persze Hodgkinson csinos alakja sem volt mellékes a rajongóinak, hazájában valódi szexszimbólummá nőtte ki magát az évek során.

A megannyi második hely után aztán tavaly ő szerezte az egyetlen brit olimpiai aranyérmet atlétikában, ennek is köszönhetően pedig ő lett az Év sportolója a BBC-nél.

2024 nyara óta azonban Hodgkinson egyetlen versenyen sem indult el.

Szinte napra pontosan egy évvel a londoni atlétikai Gyémánt Liga-állomáson futott országos csúcsa után hiába várják a brit szurkolók Hodgkinsont (Fotó: AFP/Benjamin Cremel)

Hodgkinson nélkül jön a londoni atlétikai Gyémánt Liga-állomás

Az olimpia után sérülésre hivatkozva mondta le a szerepléseit, majd idén februárban bejelentette a részvételét a róla elnevezett Keely Klassicon, de végül két nappal a birminghami esemény előtt combhajlítóizom-szakadás miatt visszalépett. Azóta ismét maximális erőbedobással készül a 23 éves sportolónő, akit májusban a Brit Birodalom Rendjével is kitüntettek, és júniusban már teljes edzésmunkát végzett.

Egész Anglia azt várta, hogy Keely Hodgkinson július 19-én, a londoni Gyémánt Liga-állomáson tér vissza. Ott, ahol tavaly országos rekorddal hangolt az olimpiára. Nem így lesz.

A hétvégén ugyanis a brit szövetség bejelentette, hogy az olimpiai bajnoknő még nem áll készen a visszatérésre, és nem kockáztat, hanem inkább szeretne csúcsformában érkezni a szeptember 13. és 21. közötti tokiói világbajnokságra.

Olympic Champion Keely Hodgkinson will not be competing at next weekend’s Novuna London Diamond League as she continues her preparations for the 2025 season.

@_Novuna #LondonDL pic.twitter.com/mTDYYfe548 — London Athletics Meet (@London_DL) July 12, 2025

A brit szurkolókon érződött is a csalódottság kedvencük közleménye után, ettől függetlenül reménykednek Hodgkinson sikeres és mihamarabbi visszatérésében. Ráadásul nem kizárt, hogy így is telt ház lesz szombaton a London Stadionban. A londoni a 2025-ös atlétikai Gyémánt Liga 11. állomása lesz, a tizenöt fordulós sorozat helyszínei közül még Chorzów (augusztus 16.), Lausanne (augusztus 20.) és Brüsszel (augusztus 22.) van hátra, mielőtt augusztus 27-én és 28-án Zürich ad otthont a kétnapos döntőnek. A női 800-as futóknak eddig négyszer rendeztek idén GyL-versenyt, ezek közül hármat a negyediken el sem indult etióp Tsige Duguma nyert meg, aki vezeti is az összetettet.