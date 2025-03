A rendőrség is érintett lehet a brutális gyilkosságokban

Mexikói hatóságok szerint rendőrök is részt vettek abban a brutális gyilkosságban, amelynek során nyolc diákot megöltek és feldaraboltak. A tragikus eset nagy felháborodást váltott ki, miután kiderült, hogy a gyanúsítottak nem csupán bűnözők, hanem az államigazgatás tagjai.

A mexikói gyilkosságok gyanúja miatt tartóztatták le a rendőröket

Gyilkosság miatt indult nyomozás rendőrök ellen

Az Oaxacai főügyészség a héten jelentette be két munkatársának letartóztatását. Noha hivatalos közleményük nem nevezte meg az érintetteket, helyi lapok megerősítették, hogy Miguel A. C. G. parancsnokot és Oscar A. G. V. nyomozót vették őrizetbe. A vizsgálat során az állam legfőbb ügyésze, Andres M. O. is a hatóságok látókörébe került.

A nyomozás egy korábban már ismertté vált ügyhöz kapcsolódik: március elején nyolc feldarabolt holttestet találtak egy autó körül, az autópálya mentén, amely Oaxaca és Puebla államokat köti össze.

A halottak egy kilencfős, Tlaxcala államból érkező diákcsoport tagjai voltak, akik a tengerpartra, Huatulco üdülőövezetbe tartottak. Egyikük életben maradt. Az Aristegui Online szerint a héten a hatóságok azt közölték, hogy az áldozatok egy része nem csupán kirándulni érkezett, hanem különféle lopásokat és rablásokat tervezett.

A hivatalos verzió szerint a gyilkosságok hátterében rivális bűnszervezetek közötti leszámolás állhat.

A Breitbart News Foundation elsőként számolt be az esetről, amely azóta az egész országban az állami korrupció és az igazságszolgáltatás hitelességének kérdését veti fel.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)