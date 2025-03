Orbán Viktor: Az unió hitelből akarja fenntartani magát + videó

Orbán Viktor a Patrióta-interjúban kifejtette, hogy az Európai Unió ma egy „fogatlan oroszlán”, amelynek nincsenek eszközei és önálló ereje. A magyar kormányfő szerint az unió stratégiailag eltávolodott az Egyesült Államoktól, és míg Amerika békére törekszik, addig Brüsszel továbbra is a háborús forgatókönyvet követi.

Orbán Viktor miniszterelnök, Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés (RN) vezetője, Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és Gál Kinga, a Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoport első alelnöke a Patrióták Európáért pártcsoport EU-csúcs előtti egyeztetésén Brüsszelben 2025. március 19-én

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

– Az unió az amerikaiakkal közösen végletekig elkötelezte magát amellett, hogy a NATO határát elvigyük Oroszországig. Az amerikaiak azonban most már látják, hogy ez egy felelőtlen kaland volt, míg Európa még mindig ragaszkodik ehhez a stratégiához

– fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette, hogy az unió csak hitelfelvétellel képes finanszírozni a háborút és Ukrajna támogatását, ez pedig hosszú távon fenntarthatatlan. A miniszterelnök szerint Ukrajna mindig is egy olyan ország volt, amely csak nagy nemzetközi hitelekből volt képes fenntartani magát. Ha az ország csatlakozna az unióhoz, akkor ezt a terhet a tagállamoknak kellene átvállalniuk, beleértve Magyarországot is.

Orbán Viktor: Évente 500 ezer forintot fizethetnek a magyar háztartások

Orbán Viktor konkrét számokkal is alátámasztotta, hogy mit jelentene Ukrajna csatlakozása az európai adófizetők számára.

– Évente a magyarok családonként fizetnek majd körülbelül félmillió forintot, 500 ezer forintot minden háztartás az ukrán tagságért

– mondta.

A magyar miniszterelnök szerint Ukrajna felvétele három hatalmas pénzügyi terhet róna az unióra: Ukrajna újjáépítése – amelyet európai uniós pénzből kellene finanszírozni. Az ukrán állam fenntartása – hiszen az ország önerőből nem képes fedezni saját kiadásait. Az agrár- és kohéziós alapok elosztása – amelyben az ukrán gazdák és régiók komoly versenytársat jelentenének a jelenlegi uniós kedvezményezetteknek, köztük Magyarországnak is.

Orbán szerint Brüsszel továbbra is nyomást gyakorol Ukrajna felvételére, azonban „a kijózanodás nem kerülhető el”. Úgy véli, hogy előbb-utóbb minden tagállam kiszámolja ennek gazdasági következményeit, és belátja, hogy az ukrán tagság fenntarthatatlan.

Magyarország nincs egyedül, az ellenállás erősödhet

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy bár Magyarország az egyetlen ország, amely nyíltan érvel Ukrajna uniós csatlakozása ellen, a háttérben többen osztják ezt a véleményt.

– Benn, ahol egyenesen és őszintén kell beszélni, ott csak Magyarország érvel Ukrajna uniós tagsága ellen, de a folyosón azért többen vagyunk

– fogalmazott. Orbán szerint előbb-utóbb ezek a háttérbeszélgetések be fognak kerülni a hivatalos tárgyalásokba is. A magyar kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is a békét támogatja, és nem kíván részt venni az ukrán hadsereg finanszírozásában vagy az ország gyorsított uniós csatlakoztatásában.

– A legnagyobb vitát a brüsszeli csúcson Ukrajna ügye fogja kiváltani

– jelentette ki. Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy Magyarország nem fog hozzájárulni Ukrajna uniós tagságához, és ebben a kérdésben nem hajlandó kompromisszumot kötni.

– Az unió csak egyhangú döntéssel vehet fel új tagot, és mi ezt nem támogatjuk

– szögezte le. A miniszterelnök szerint Magyarország stratégiai együttműködése a békét sürgető nemzetközi szereplőkkel – köztük az Egyesült Államokkal és Donald Trump jelenlegi elnökkel – egyértelmű alternatívát jelent Brüsszel háborús politikájával szemben.

A brüsszeli csúcs előtt Orbán Viktor a Hír TV-nek is nyilatkozott, ahol kitért arra, hogy Magyarország nemcsak Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban képvisel más álláspontot, hanem a migráció kérdésében is.

A miniszterelnök elmondta, hogy a hivatalos csúcs kezdete előtt egy órával „összegyűlnek a rebellisek”, vagyis azok a kormányfők, akik nem értenek egyet az Európai Unió jelenlegi migrációs politikájával, és annak megváltoztatását sürgetik.

Orbán szerint ez egy „nyílt összeesküvés”, amelynek célja, hogy az uniós vezetők végre fellépjenek az illegális bevándorlás ellen, és megfékezzék a kontinensre irányuló tömeges migrációt.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik, amikor megérkezik a Patrióták Európáért pártcsoport EU-csúcs előtti egyeztetésére Brüsszelben 2025. március 19-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)