Irán atomfegyverrel fenyegetőzik

Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség új szintre lépett, miután Donald Trump bombázással fenyegette meg az iszlám köztársaságot, amennyiben nem fogadja el a Washington által javasolt nukleáris megállapodást. Irán e fenyegetésekre éles válasszal reagált: Ali Laridzsáni, a legfelsőbb vallási vezető tanácsadója figyelmeztetett, hogy amennyiben az Egyesült Államok vagy Izrael támadást indít, „Irán kénytelen lesz atombombát fejleszteni”.

Ali Hámenei szerint a nyugati provokáció nem maradhat válasz nélkül, Irán atomfegyverrel reagálna a támadásra

Fotó: AFP

Mi nem törekszünk nukleáris fegyverre, de ha Önök hibát követnek el az iráni nukleáris ügyben, akkor Irán kénytelen lesz erre az útra lépni, mert meg kell védenie magát

– mondta Laridzsáni az állami televízióban.

Irán atombombával válaszolna a támadásra

Irán hivatalosan továbbra is a Hámenei legfelsőbb vezető által kiadott vallási fatvára hivatkozik, amely tiltja a nukleáris fegyverek fejlesztését. Ennek ellenére Laridzsáni úgy fogalmazott amerikával kapcsolatban:

Ha ők a bombázás irányába mozdulnak, akár közvetlenül, akár Izraelen keresztül, arra kényszerítik Iránt, hogy más döntést hozzon, ami Amerikának sem áll érdekében.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az Egyesült Államok lopakodó bombázókat telepített a brit-amerikai bázisra Diego Garcia szigetén, mintegy figyelmeztetésként Irán felé. Eközben az Irán által támogatott jemeni húszik rakétákkal és drónokkal támadják Izraelt, valamint kereskedelmi hajókat a Vörös-tengeren.

Irán levelet küldött az ENSZ-nek

A feszültség nem csak katonai síkon éleződik. Irán ENSZ-nagykövete hivatalos levelet juttatott el a Biztonsági Tanácsnak, amelyben Trump „háborús provokációinak” elítélését kérte.

Irán gyors és határozott válasszal fog reagálni bármilyen agresszióra vagy támadásra az Egyesült Államok, illetve izraeli szövetségese részéről

– fogalmazott a levélben. A svájci nagykövetség megbízottját – amely az amerikai érdekeket képviseli Teheránban – is berendelték a külügyminisztériumba a fenyegetések nyomán. A Forradalmi Gárda egyik magas rangú parancsnoka úgy fogalmazott:

Aki üvegházban lakik, ne dobáljon követ.

Ez egyértelmű utalás volt az Egyesült Államok térségbeli katonai jelenlétére és sebezhetőségére.

Közvetett tárgyalások folynak Ománon keresztül

A két ország közvetlen diplomáciai kapcsolatai hiányában a múltban már többször is Omán közvetített Irán és az Egyesült Államok között. Most is ezen az úton jutott el Trump levele Hámeneihez, amelyben tárgyalásra buzdította az iráni vezetőt, ugyanakkor kilátásba helyezte a „soha nem látott mértékű bombázást”, ha nem születik megállapodás.

Irán ugyan nem zárkózott el teljesen az egyeztetéstől, de hangsúlyozta, hogy nem tárgyalnak „maximális nyomás és katonai fenyegetés” alatt.

Abbasz Aragcsi külügyminiszter szerint a nyomás másodlagos igazolást teremt a nukleáris fejlesztésre, noha azt Irán továbbra sem kívánja.

Borítókép: Egy katonai teherautó rakétát szállít egy katonai parádén Teheránban. (Fotó: AFP)