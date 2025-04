Videófelvételen a medve elől rémülten menekülő plázalátogatók

Rohanni kezdtek a vásárlók, amikor egy medve tűnt fel a West Hartford-i Westfarms Mall parkolójában. A pláza környékén kitört pánikról videófelvétel is készült: a képeken látható, ahogy az állat futva halad a bevásárlóközpont irányába, miközben az emberek kiáltoznak és igyekeznek biztonságos távolságba húzódni.

Egy medve okozott riadalmat Connecticutban

Fotó: Facebook

Medve riasztotta meg a lakosokat

A Connecticut állami Környezetvédelmi és Energiaügyi Minisztérium (DEEP) szóvivője, Will Healey közölte, hogy az április 11-i incidens során az állatot végül sikerült lokalizálni, egy fa ágai közé kapaszkodott fel.

A medve, amely vélhetően egy-két éves lehetett, az ügynökség természetvédelmi rendőrsége és vadállatvédelmi egységeinek közreműködésével menekült vissza az erdőbe.

A hatóságok először paintball-fegyverrel próbálták lezavarni a fáról, ám ez a módszer nem járt sikerrel. Végül egy bottal ütögették a fát, amitől az állat leugrott és elfutott. Személyi sérülés nem történt.

Tavasszal gyakori a medvék felbukkanása

A téli barlangolási időszak véget értével tavasszal a medvék egyre aktívabbak lesznek

– mondta Healey, aki arra is figyelmeztette a lakosságot, hogy legyenek „medvetudatosak”. Az állat vélhetően ételt keresve tévedt a forgalmas területre. A DEEP szerint Connecticutban egyre gyakoribbak a medveészlelések, még a sűrűn lakott városrészekben is, a hatóságok pedig egyre több konfliktusról számolnak be.

A problémák legfőbb forrása az, hogy az élelemforrások – például szemetesek – könnyen hozzáférhetők az állatok számára.

A DEEP és az amerikai Nemzeti Park Szolgálat szerint néhány fontos szabályt érdemes betartani: soha ne etessük a medvéket, ne hagyjunk elöl élelmiszert, és kerüljük a hirtelen mozdulatokat. Ha a medvét az udvarunkban látjuk, maradjunk a házban, zárjuk be az ajtókat, és csak zajkeltéssel próbáljuk elriasztani.

Kiemelik, hogy ha bocsokat látunk, legyünk különösen óvatosak, mert a kicsinyeit veszélyben érző anyamedve rendkívül agresszívvá válhat.

Továbbá javasolják, hogy túrázás közben maradjunk csoportban, és kisgyermekeket, valamint háziállatokat vegyünk ölbe, ha medvét észlelünk.

A Magyar Nemzet nemrég számolt be róla, hogy feltehetően medvetámadás okozta egy férfi halálát a közép-szlovákiai Gyetva közelében.

Borítókép: Képkocka a medvéről készült videóból (Forrás: Facebook)