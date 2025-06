Háttérhatalom: a Bilderberg-csoport előzött

Ha itt a nyár, akkor Bilderberg: szokás szerint az elmúlt hetekben ismét összehívták az 1954 óta titkosan ülésező – a saját titokzatosságából pedig elég jól PR-tőkét kovácsoló – Bilderberg-csoport éves találkozóját, mégpedig Stockholmba.

Némasági fogadalom

Az egy holland szállodáról elnevezett csoport találkozói nem sajtónyilvánosak, továbbá a Chatham Ház angliai agytröszt szabályai kötik a résztvevőket, így nem nyilatkozhatnak érdemben az elhangzottakról, nem tulajdoníthatják azokat a tanácskozások konkrét felszólalóinak.

Az idei névsorból az derül ki: hivatalos volt Svédországba az Európai Bizottság több tagja, valamint Mark Rutte NATO-főtitkár – holland liberális politikus – és elődje, a norvég Jens Stoltenberg, aki immár a Bilderberg-találkozók társelnöke. Meghívást kapott továbbá Dmitrij Kuleba, az előző ukrán külügyminiszter, aki országával kapcsolatban összetűzésekbe keveredett korábban a magyar diplomáciával.

A hivatalos program szerint Ukrajna – amelynek európai csatlakozását hazánk ellenzi, a nyugati fősodor támogatja – a második témapontként szerepelt. (Az első a transzatlanti kapcsolat, vagyis az amerikai befolyás Európában.)

A tanácskozás legelvakultabban Ukrajna-párti meghívottai között volt Anne Applebaum amerikai közíró és férje, Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter. Mindketten élesen Ukrajna-pártiként és Magyarország-ellenesként ismert háttérhatalmi szereplők. Applebaum korábban a 2022-es országgyűlési választásokon a magyarországi ellenzéket támogató Action for Democracy amerikai fedőszerv tanácsadója is volt. Sikorski a jobboldalellenes Donald Tusk előző és mostani kormányának is tagja.

Pár nappal beelőztek

Ennek ismeretében mindenesetre feltűnő, hogy az idei Bilderberg-tanácskozást közvetlenül azelőtt tartották vezető NATO- és uniós döntéshozók részvételével, hogy Ukrajna ezen a héten az atlanti szövetség hágai csúcsértekezletén, valamint az Európai Tanács aktuális brüsszeli ülésén is kulcskérdésként szerepel.

A nyugati fősodor országai – a NATO-ban az Egyesült Államokat, Törökországot, Szlovákiát és hazánkat, az unióban pedig az utóbbi kettőt nem kell közéjük számítani – a Kijevnek nyújtott féktelen katonai támogatás hívei a 2022 óta tartó háborúban. Az EU-ban pedig a gyorsított csatlakozást pártolják: ennek értelmében az ukránokra könnyített feltételek vonatkoznának a többiekkel, így a bebocsátásra régóta várakozó nyugat-balkáni államokkal, elsődlegesen Szerbiával szemben.

Ezzel a megközelítéssel szemben foglalt állást a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazás, amelynek keretében a magyar kormány Európában egyedüliként kérte ki a polgárok véleményét Ukrajna erőltetett EU-csatlakozásáról.

Mindenesetre Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a NATO-szövetségesek plenáris ülésére ezúttal nem kapott meghívást, csak a holland király megelőző díszvacsorájára. Ez politikai hangulatváltozást jelenthet a NATO-n belül, mégpedig az Oroszország elleni háborújában további nyugati támogatásokra számító Kijev kárára.

A titkos csoport nyomában

„A Bilderberg-csoporttal való találkozás általában egy „gyönyörű barátság” kezdete a nagy szándékú »nagyfiúkkal«, akik a világ irányításának, a világhatalom gyakorlásának nehéz, emberpróbáló feladatát magukra vállalták. Igaz, úgy, hogy erre senki nem kérte fel őket

– írta Fricz Tamás, a Magyar Nemzet publicistája.

A demokratikus döntéshozatalt megkerülő világelitnek mondható Bilderberg-csoport sejtelmes tevékenysége korábban a magyarországi baloldali médiának is szemet szúrt, de hiába próbáltak a végére járni. 2014-ben az Átlátszó is arról cikkezett, hogy Bajnai Gordon – 2009-10-ben miniszterelnök – hallgatott a Bilderberg-összejövetelekről, Bokros Lajos (a Horn-kormány a nevével összekapcsolt megszorító csomagjának „szerzőjeként” ismert pénzügyminisztere) pedig annyit mondott: azok „unalmasak” voltak. 2016-ban a 444.hu így írt leheletnyi, de a lényeget nem érintő iróniával: „Megint a fejünk felett döntenek rólunk: idén sincs magyar a Bilderberg-csoport soros ülésén”

Bajnai egyébként a kétezres évek végén az amerikai háttérhatalmi körök kedvencének számított elődjével, Gyurcsány Ferenccel szemben, aki szerintük „túl sokat járkálgatott Moszkvába”. A HVG-nek a Gyurcsány-utód azt mondta: megtiszteltetésnek tartja a meghívást. A Magyar Nemzet viszont akkoriban arról írt: Bajnaival az élen indulhat támadás hazánk ellen a Bilderberg-csoportban.

Az ATV.hu pedig „a világ egyik legbefolyásosabb háttérszervezeteként” írt a Bilderbergről.