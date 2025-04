Ez hangzott el Trump és Macron között Ferenc pápa temetésén

Egy szájról olvasó elmondta, mit mondott Trump Emmanuel Macronnak, közvetlenül azelőtt, hogy az ukrán elnökkel beszélt a pápa temetésén.

Trump, Zelenszkij, Emmanuel Macron és Keir Starmer Ferenc pápa temetésén, a Vatikáni Szent Péter-bazilikában Fotó: AFP

Az improvizált találkozóra a Szent Péter-bazilikában került sor. Amint arról beszámoltunk, Emmanuel Macron is csatlakozni akart Trump és Zelenszkij tárgyalásához a Vatikánban, azonban Trump ezt elutasította. Ez a találkozóról készült videófelvételeken is látható.

Nicola Hickling szájról olvasó elemezte a vezetők közötti interakciót a The Sunnak. Donald Trump először Macronnak és Zelenszkijnek is nyújtotta a kezét, és magához hívta őket.

Macronnak azt mondja: „Nem vagy a helyes oldalon, meg kell tennie nekem egy szívességet, nem kellene jelen lenned.

A döntésével Zelenszkij is egyetértett, bólintott is erre, majd még a harmadik széket is elvették, amelyre Macron ült volna. Trump és Zelenszkij nagyjából tizenöt perces beszélgetést folytatott, amelyet mindketten eredményesnek minősítettek.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök Ferenc pápa temetésén, a Vatikáni Szent Péter-bazilikában Fotó: AFP