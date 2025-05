Chad Wolf: Európa nem tudja megvédeni a saját nemzeteit

Donald Trump visszatérése az amerikai elnöki hivatalba az egyik legfontosabb eseménye az elmúlt 50 év amerikai történelemének, és a nyugati világ történelmének is – jelentette ki a CPAC Hungary színpadán Chad Wolf, az Amerika First Policy Institute ügyvezető alelnöke.

Chad Wolf felszólalásában arról beszélt, hogy az európai elitek megengedték, hogy migránshullámok árasszák el Európát, olyan emberek, akiknek semmiféle kompatibilitása sincs a befogadó nemzetekkel. És ugyanezt az amerikai baloldalon is fölvállalták, ami miatt hihetetlenül nagy árat kell fizetni.

Ennek az árát abban fizetjük meg, hogy Southportban kislányokat szúrnak le, brit állampolgárokat tartóztatnak le, akik a véleménynyilvánítás szabadságával élnek. A francia iskolai tanárnak a lefejezése, a holokauszt emlékműnél történt támadás Berlinben, Münchenben több ezer nő szexuális támadása, tapogatása egyetlen éjszakán, Németországban az antiszemitizmus visszatérése Európába a Harmadik Birodalom után először

– sorolta a tömeges illegális bevándorlás hatásait Chad Wolf, és hozzátette, Európa nem tudja megvédeni a saját nemzeteit, egyszerűen nem értik meg a fenyegetéseket, amelyeket a saját polgáraik már értenek.

Marseille-ben senki nem azért zárja be az ajtaját éjjel, mert az orosz hadseregtől fél. Münchenben nem azért mennek a piacra, mert félnek az Afd-től. És nem azért kerülnek el bizonyos negyedeket Hollandiában, mert félnek az éghajlatváltozástól. Egyetlen oka van ennek, az elit pedig, aki ezt okozta, nem hajlandó a nevén nevezni. Egyszerűen inkább csak azokat üldözik, akik nevén nevezik ezt

– emelte ki.

Mint mondta, ugyanezt az elitet egy transzatlanti kohorsz formálta, akik azt gondolják, hogy ők igazán méltóak. Ezért volt az, hogy az amerikai alelnök februári beszéde a Müncheni Biztonsági Konferencián akkora sokként érte az európai elitet. – Soha nem akartak, nem is fordítottak energiát arra, hogy megértsék az amerikai jobbot. Az amerikai többséget mondhatom. Azt gondolták, hogy nincs szükségük rá, meg egyébként is ellentétes a véleményük. A saját többségükre sem figyeltek oda soha. Ma amerikaiként, patriótaként azért vagyok itt, hogy az európai barátainkat arra ösztönözzem, hogy ne gondolkodjanak amerikai módjára, hanem foglalkozzanak azzal, amivel a nyugat mindig is foglalkozott: a nemzet megőrzése, a történelem megvédése, az örökség megvédése, a jog, hogy a saját politikai közösségedet meghatározd és a sorsod, a családod jövője és sorsa számítson. Ha amerikai aggyal akarsz gondolkozni, akkor figyelj oda a többségre – fogalmazott.

