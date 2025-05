Deutsch Tamás elmondta, miért fontos Brüsszelnek Ukrajna csatlakozása

Én is egy vagyok a 150 ezer kárpátaljai magyar közül, és jelzem, hogy ezek a kijelentések súlyosan torzítják a tényeket és félrevezetőek. Arra kérem a döntéshozókat és politikusokat is, hogy tartózkodjanak az ilyen kijelentésektől, amelyek nemcsak az unió hitelességét ássák alá, de akadályozzák Ukrajna valódi demokratizálódását is