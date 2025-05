Szijjártó Péter: Világra szóló magyar siker, hogy az ENSZ a fair play világnapjává nyilvánította május 19-ét

Ennek megfelelően tavaly év végén a rövid pályás úszó-világbajnokságon is itt voltak az orosz és belarusz versenyzők. Reméljük, hogy az idei évben a cselgáncs-világbajnokságon sem lesz másként. És reméljük, hogy a világpolitika is úgy alakul, hogy nem fogja tudni senki megakadályozni azt, hogy végre a nemzetközi sportmozgalom, a nemzetközi olimpiai mozgalom is az egész világra ki tudjon terjedni, és a sportolók valóban a világ minden tájáról össze tudják mérni az erejüket