„Misszionáriusnak tartom magam” – nyilatkozta az új katolikus egyházfő

„Az én hivatásom, mint minden keresztényé, az, hogy misszionárius legyek, hogy hirdessem az evangéliumot, bárhol is vagyok. Az életem bizonyára sokat változott. Lehetőségem van arra, hogy a szentatyát, az egyházat szolgáljam ma itt, Rómában. Ez egy egészen más feladat, mint korábban, de egy új lehetőség is, hogy megéljem életemnek egy olyan új dimenzióját, amely akkor adódott, amikor egyszerűen igent mondtam, amikor felkértek a szolgálatra. Ebben a szellemben fejeztem be perui missziómat, nyolc és fél év püspöki és majdnem húsz év misszionáriusi szolgálat után, hogy Rómában kezdjek egy újat” – fogalmazott akkor Robert Prevost, aki arról is beszélt, milyen az ideális püspök a mai világban.

Mindenekelőtt »katolikusnak« kell lennie. Néha fennáll a veszély, hogy a püspök csak a helyi dimenzióra összpontosít. A püspöknek azonban sokkal tágabb látásmóddal kell rendelkeznie az egyházról és a valóságról, és meg kell tapasztalnia az egyház egyetemességét

– fogalmazott.