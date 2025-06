Ezt üzente XIV. Leó pápa pünkösdvasárnap a Vatikánból

A közömbösség és a gyűlölet emelte falak ledöntését a népek között, a kirekesztés logikájának elhagyását, amely a pápa szerint a politikai nacionalizmusok sajátosságának számít, és háborúhoz vezet.

XIV. Leó pápa idézett elődei, XVI. Benedek 2005-ös és Ferenc pápa 2023-as pünkösdi beszédéből is. A mise végén jó tanévzárást kívánt a pedagógusoknak és a diákoknak, valamint megemlékezett az Olaszországban a következő napokban érettségizőkről is. Nemcsak a Szent Péter téren, hanem a római Pantheonnál is több tízezres volt a tömeg. Szokás szerint pünkösdvasárnap délben a tűzoltók vörös rózsaszirmokat hullajtottak le az ókori csarnok mennyezeti nyílásából a Szentlélek kiáradásának jelképeként.