Rapid extra – Fehér füst, új remény! + videó

Robert Francis Prevost bíborost választotta pápává a konklávé, aki a XIV. Leó nevet vette fel. Elemzők szerint meglepően gyors volt a választás, és az is, hogy egy nem túl ismert ember került Szent Péter trónjára. Az, hogy miért ezt a nevet vette fel, az elkövetkezendő napokban derül ki. Nagy változás ez az új pápa életében is, a legtöbben nem is remélték, hogy ő lesz Ferenc pápa utóda. Robert Francis Prevost bíboros 1955. szeptember 14-én született Chicagóban, az Egyesült Államokban, hosszú évekig szolgált misszionáriusként Peruban, a Vatikán egyik meghatározó alakja volt. A pápaválasztást elemezte a Rapid extra adásában Kreft-Horváth Márk, a Magyar Nemzet újságírója és Sitkei Levente, a Magyar Nemzet lapszerkesztője, aki különösen jártas ebben a témában is.