Rapid délutáni friss- Huth: Most már mehetek nyugdíjba + videó

Gyurcsány Ferenc volt szocialista miniszterelnök, a DK leköszönő elnöke immáron másodszor mondott le minden politikai pozíciójáról. Először 2009-ben tette ezt, amikor az MSZP miniszterelnöki pozícióját, majd pártelnöki hivatását is „eldobta” magától. Ha már nem emlékeznek, ezt az őszödi beszéd kiszivárgása utáni időszak generálta. Rövid pihenő után megszervezte saját pártját, a DK-t, amelyet felfuttatott, viszont ma minden tisztségétől megvált és visszavonul a közélettől. Ezt a témát szálazgatta a Rapid délutáni műsorában Kreft-Horváth Márk, a Magyar Nemzet újságírója és Huth Gergely, a Pestisrácok.hu főszerkesztője.

A fiatalabbak kedvéért, hogy értsék a címünket, Huth Gergely kollégánk sem ma kezdte a szakmát. Munkássága alatt végig központi szereplő volt Gyurcsány Ferenc, akit már nélkülöznünk kell, ezért mondta azt, hogy már elmehet nyugdíjba. Megjegyzésként annyit, hogy marad még az újságírásnál, nem öreg, de jól hangzott a megjegyzés. Huth részletesen sorolta, milyen üzleteket kötött Gyurcsány, és még jól meg is magyarázta, nem tehet arról, hogy az állam neki kedvezett remek ajánlatai miatt. Kreft-Horváth Márk hozzátette azt is, hogy megalázó módon jutott mindenki tudomására Gyurcsány Ferenc távozásának híre, ugyanis felesége, Dobrev Klára jelentette be közösségi oldalán, ahol azt is tudatta, hogy elválnak. Mínderről bővebben a Rapid délutáni adásában.

