Rasszizmussal vádolják az olasz hatóságokat az uniós szervek

Meloni végül leszögezte, hogy kormánya megvédi azokat, akik nap mint nap garantálják az olasz állampolgárok biztonságát. Büszkék a hatóságok munkájára.

Iganzio La Russa a parlament elnöke is visszautasította a vádakat, elismerését és szolidaritását fejezte ki a rendfenntartó szervek iránt, amiért életüket kockáztatva végzik szolgálatukat. A statisztikák szerint egyébként rengeteg támadást szenvednek el a bevándorlók részéről, akik visszaélnek azzal, hogy nincs vesztenivalójuk. Kitoloncolásuk bonyodalmas, elzárásuk költségigényes, így gyakran megússzák a hatóságok elleni agressziót. Az unió korábban magára hagyta Olaszországot a migrációs krízis idejében, és most is a bevándorlók jogait félti – kommentálták a jobboldali politikusok. Matteo Salvini kormányfőhelyettes haszontalan szervnek nevezte a bizottságot.