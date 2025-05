Szánthó Miklós: A 21. század politikája a globalisták és szuverenisták küzdelméről szól

2013-ban, 2017-ben, 2021-ben is megpróbálták – sikertelenül – a trendinek-fancynek beállított strómanjaik hatalomba juttatását, az »objektív« sajtó, a »független« influenszerek, a »civil szféra« meg az »emberi jogi« szervezetek háttértámogatásával – és senkinek ne legyen kétsége, ez történik most is