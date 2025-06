Vasárnap dől el, ki lesz az új lengyel elnök

Orbán Viktor támogatásáról biztosította Nawrockit

A kampány hajrájában Orbán Viktor miniszterelnök is kifejezte támogatását Nawrockinak a Konzervatív Politikai Akció, a CPAC budapesti, illetve lengyelországi konferenciáján. Karol Nawrockit a PiS mellett Andrzej Duda leköszönő elnök, valamint a legnagyobb lengyelországi szakszervezet, a Szolidaritás is támogatja. Az elnökjelöltet május elején Donald Trump amerikai elnök is fogadta a Fehér Házban.

A második fordulóban magasabb lehet a részvétel

A vasárnapi szavazásra közel 29 millió állampolgár jogosult, a külképviseleteknél több mint hétszázezren jelezték részvételi szándékukat. Május 18-án a jogosultak 66,8 százaléka járult az urnákhoz, ez volt 1990 óta a legmagasabb részvétel az első elnökválasztási fordulóban. Vasárnap a legtöbb felmérés szerint ennél is magasabb részvételi arányra lehet számítani. A szavazóhelyiségek 7-től 21 óráig tartanak nyitva. A voksolás egész ideje alatt érvényben van a péntek éjfélkor érvénybe lépő kampánycsend. Urnazárás után exit poll eredményeket tesznek közzé.

Borítókép: Rafal Trzaskowski és Karol Nawrocki között dől el az elnökválasztás Lengyelországban (Fotó: AFP)