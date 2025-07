Elon Musk kiállt a szólásszabadságért, nekiment Brüsszelnek

„Igen” – ennyit írt Elon Musk az X-en az ADF International bejegyzéséhez, amely szerint az Európai Unió új digitális törvénye, a Digital Services Act (DSA) „a digitális korszak egyik legveszélyesebb cenzúracsomagja”. A jogvédő szervezet álláspontja szerint a digitális szolgáltatásokról szóló EU-rendelet, a DSA kötelezővé teszi a „dezinformáció” elleni magatartási kódexet, és ezzel súlyosan korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát, nemcsak az EU-ban, hanem világszerte.

Elon Musk kiállt a szólásszabadság mellett

Fotó: AFP

Az ADF elemzése szerint a DSA olyan rendszert hozott létre, amelyben az Európai Bizottság közvetlen hatalmat kapott a „nagyon nagy online platformok” (például a Google, Facebook, YouTube, X stb.) tartalommoderálása felett. A platformokat a szabályok betartására akár a globális éves bevételük hat százalékára rúgó pénzbírsággal is sújthatják, ha nem törlik időben a „jelentett tartalmakat”. A probléma szerintük abban rejlik, hogy a „jogsértő tartalom” fogalma homályos és tagállamonként eltérő, így akár egyetlen tagállam, például Németország jogértelmezése is érvényesülhet az egész EU-ban. Ez azt jelenti, hogy például egy „sértőnek” ítélt bejegyzést le lehet tiltani valamennyi tagállamban, még akkor is, ha az adott országban nem számít jogsértőnek.