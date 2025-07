Orbán Viktor: A brüsszeliek döntöttek

Orbán Viktor szerint a Nyugat-Balkán uniós integrációját ma már nem az érintett országok teljesítménye akadályozza, hanem politikai döntések Brüsszelből:

Csatlakozásának ma egyetlen akadálya van: maga Brüsszel. A brüsszeliek ugyanis úgy döntöttek, hogy Ukrajnát gyorsított eljárásban nyomják be az unióba.

A miniszterelnök élesen bírálta az EU részéről tanúsított kettős mércét:

Egyetlen racionális érv sem szól amellett, hogy Ukrajnát felvegyék az Európai Unióba, Montenegrót pedig 15 évig várassák!

A magyar kormány már korábban is többször kiállt a nyugat-balkáni bővítés mellett, és többször is hangoztatta, hogy a csatlakozási tárgyalásokat elsősorban teljesítmény szerint és nem politikai alapon kellene elbírálni. Orbán Viktor mostani üzenetéből világosan látszik, hogy Magyarország továbbra is a régió országainak uniós integrációját támogatja, szembehelyezkedve Brüsszel kettős mércéjével.