Bajban vannak a britek, Orbán Viktor módszere jelent kiutat

A brit kormány oktatási minisztere, Bridget Phillipson felszólította az ország fiataljait, hogy vállaljanak több gyermeket. Ezzel hivatalosan is elismerte azt a demográfiai krízist, amely évek óta fenyegeti az Egyesült Királyságot. A helyzet mára odáig fajult, hogy a brit termékenységi ráta történelmi mélypontra, 1,44-re esett vissza, messze a népesség fenntartásához szükséges 2,1-es szint alá. A baloldali brit kormány most mégis ugyanazokat a módszereket kínálja, amelyek a válság kialakulásához is vezettek, szemben az Orbán Viktor által alkotott magyar modellel, amely valódi alternatívát nyújt.

Orbán Viktor politikája hozhat megoldást a britek számára is

A nyugati módszerek zsákutcába vezettek