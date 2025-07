Menczer Tamás bejegyzése szerint nyilvános megalázásra és titkosszolgálati akciókra készül Brüsszel, mert a kormány nemet mondott Ukrajna uniós tagságára és nem támogatja az ukránpárti és háborúpárti politikát. Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Menczer Tamás szerint most egy ukrán újságíró is támadja a Voks 2025-öt.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint Zelenszkij kormányváltást akar Magyarországon

Fotó: Kovács Attila / MTI