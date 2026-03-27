északi áramlat felrobbantásaszabotázsUkrajnaLavrovNyugat-Európa

Lavrov: Ukrán szabotőrök robbantották fel az Északi Áramlatot

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, hogy az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadást ukrán szabotőrök hajtották végre, nyugati hírszerző szolgálatok támogatásával. A tárcavezető erről a France Télévisions televíziós csatornának adott interjújában beszélt.

Forrás: Origo2026. 03. 27. 11:21
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Fotó: Tatyana Makeyeva Forrás: AFP
Lavrov arra is felhívta a figyelmet, hogy a történteket egyetlen nyugati ország sem ítélte el, külön kiemelve Franciaországot és Németországot, írja az Origo.

Lavrov: Támadás történt

Mint fogalmazott, Berlin „szégyenletes módon” hallgatólagosan elfogadta a saját alapvető érdekei ellen irányuló akciót. Hozzátette: az Egyesült Államok részéről már olyan kijelentések is elhangzottak, amelyek szerint átvennék az Északi Áramlat feletti ellenőrzést.

A külügyminiszter szerint a 2022. szeptember 26-án történt robbantások példátlan támadásnak minősülnek. Az incidens következtében az Északi Áramlat és az Északi Áramlat 2 vezetékrendszer négy ágából három megsemmisült.

Expressen on the site where an explosion occurred and damaged the gas pipeline Nord Stream 1 earlier this month. Baltic Sea, Sweden, 17 October, 2022 Photo: Trond Larsen / Expressen / Blue Eye Robotics / TT Code 75075 *** AFTONBLADET OUT *** Images must not be cropped! The logos for Blue Eye Robotics and Expressen must stay intact. *** (Photo by Trond Larsen/Expressen / TT NYHETSBYRÅN / TT News Agency via AFP)
A robbanás helyszíne a Balti-tengeren (Fotó: TT/AFP)

Az orosz főügyészség a történtek után nemzetközi terrorcselekmény gyanújával indított vizsgálatot. A robbantás körülményei azóta is vitatottak, és több nemzetközi vizsgálat is zajlik az ügyben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
