Lavrov arra is felhívta a figyelmet, hogy a történteket egyetlen nyugati ország sem ítélte el, külön kiemelve Franciaországot és Németországot, írja az Origo.
Lavrov: Ukrán szabotőrök robbantották fel az Északi Áramlatot
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, hogy az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadást ukrán szabotőrök hajtották végre, nyugati hírszerző szolgálatok támogatásával. A tárcavezető erről a France Télévisions televíziós csatornának adott interjújában beszélt.
Lavrov: Támadás történt
Mint fogalmazott, Berlin „szégyenletes módon” hallgatólagosan elfogadta a saját alapvető érdekei ellen irányuló akciót. Hozzátette: az Egyesült Államok részéről már olyan kijelentések is elhangzottak, amelyek szerint átvennék az Északi Áramlat feletti ellenőrzést.
A külügyminiszter szerint a 2022. szeptember 26-án történt robbantások példátlan támadásnak minősülnek. Az incidens következtében az Északi Áramlat és az Északi Áramlat 2 vezetékrendszer négy ágából három megsemmisült.
Az orosz főügyészség a történtek után nemzetközi terrorcselekmény gyanújával indított vizsgálatot. A robbantás körülményei azóta is vitatottak, és több nemzetközi vizsgálat is zajlik az ügyben.
Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP/Tatyana Makeyeva)
