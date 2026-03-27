Lavrov: Ukrán szabotőrök robbantották fel az Északi Áramlatot

Lavrov: Támadás történt

Mint fogalmazott, Berlin „szégyenletes módon” hallgatólagosan elfogadta a saját alapvető érdekei ellen irányuló akciót. Hozzátette: az Egyesült Államok részéről már olyan kijelentések is elhangzottak, amelyek szerint átvennék az Északi Áramlat feletti ellenőrzést.

A külügyminiszter szerint a 2022. szeptember 26-án történt robbantások példátlan támadásnak minősülnek. Az incidens következtében az Északi Áramlat és az Északi Áramlat 2 vezetékrendszer négy ágából három megsemmisült.

A robbanás helyszíne a Balti-tengeren (Fotó: TT/AFP)

Az orosz főügyészség a történtek után nemzetközi terrorcselekmény gyanújával indított vizsgálatot. A robbantás körülményei azóta is vitatottak, és több nemzetközi vizsgálat is zajlik az ügyben.