A határozat egy Szerhij K. nevű férfi ügyében született, aki korábban az ukrán hadsereg egyik különleges egységének tagja volt.

A férfit tavaly Olaszországban fogták el, jelenleg Németországban van előzetes letartóztatásban. A perben védői többek között azzal érveltek a férfi ártatlansága mellett, hogy még abban az esetben is úgynevezett nemzetközi mentelmi jog illeti meg ügyfelüket, ha részt vett volna a támadásban.

Állításuk szerint ugyanis az Északi Áramlat elleni akció az ukrán–orosz háború része volt, az orosz infrastruktúra elleni támadás pedig a nemzetközi jog alapján megengedett.

Arra is hivatkoztak, hogy a vezetékek nemzetközi vizeken futottak, és katonai célpontnak minősültek, mivel Oroszország az energiaszállításból finanszírozta háborús erőfeszítéseit. A német bíróság határozata ezt az érvelést egyértelműen elutasította és kimondta: az Északi Áramlat nem számított legitim katonai célpontnak, ráadásul annak felrobbantása „idegen állam megbízásából” történt, a felelős pedig Ukrajna.

A német bíróság szerint az Északi Áramlat felrobbantása gyakorlatilag terrorcselekménynek minősül.

A döntés egyik legfontosabb mondata az, hogy a robbantás következtében Németország energiaszuverenitása károsodott, mert a vezetékek Németországban végződtek és a német gázellátást szolgálták. Ezzel az ügy egy szempillantás alatt más megítélés alá került, hiszen Ukrajna évek óta következetesen igyekezett Oroszországra kenni a történteket, Brüsszel és az Ukrajnát mentegető európai vezetők pedig mindent megtettek, hogy segítsenek elkenni a felelősséget. Az életben azonban fehéren-feketén szerepel, az Északi Áramlat felrobbantása egy európai uniós tagállami szuverenitást és ellátásbiztonságot érintő jogsértés.

Támadás az EU ellen

A jog azonban nem ízlés kérdése, és nem fordítható minden esetben a háborúbarát brüsszeli elit előnyére. Ha egy tagállam létfontosságú infrastruktúráját állami szinthez köthető szabotázs éri, afelett nem lehet egyszerűen szemet hunyni és nem kezelhető egyszerű diplomáciai kellemetlenségként sem, mert az uniós jogrend a tagállamok biztonságát szerencsére nem a kéz kezet mos elvére, hanem szerződéses kötelezettségekre és azok következményeire építi. Ilyen automatizmus az uniós alapszerződés védelmi klauzulája, ami jogi kötelezettségvállalás a tagállamok közötti szolidaritásra egy meghatározott tényállás bekövetkezése esetén.

A szerződés szövege egyértelmű: a klauzula akkor alkalmazandó, ha egy tagállam „fegyveres támadás áldozatává válik területén”.

A rendelkezés szándékosan nem részletezi a válaszlépések formáját, mert a hangsúly nem az eszközökön, hanem az esemény jogi minősítésén van. A klauzula elsődleges funkciója tehát az, hogy egy bizonyos súlyosságú erőszakos cselekményt az unió egésze számára releváns jogi eseménnyé emeljen. Mindez különösen fontos a nem hagyományos erőalkalmazási formák esetében. A nemzetközi jog – az ENSZ alapokmánya 2. cikk (4) bekezdésének értelmezése és a Nemzetközi Bíróság gyakorlata alapján – régóta elismeri, hogy az „erőszak” és a „fegyveres támadás” fogalma nem az alkalmazott eszköz típusához, hanem a cselekmény hatásához és következményeihez kötődik.