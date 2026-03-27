Olyan szerencsés volt a cseh szerzetes, mint kevesen ezen a világon, pontosan ez lett a veszte is

A 43 éves cseh állampolgárságú szerzetes haláláról Adam Corgo, a tárca szóvivője a Srí Lanka-i hatóságok tájékoztatását megerősítve számolt be pénteken. Hozzátette, hogy a cseh nagykövetség felvette a kapcsolatot a helyi rendőrséggel, és értesítették a szerzetes családját is, őszinte részvétüket tolmácsolva a tragédia miatt.

Az OnLanka angol nyelvű hírportál jelentése szerint a helyi rendőrség csütörtökön indított vizsgálatot a szerzetes halála ügyében. A szerzetes egy barlangban meditált, testét a nyakán és a mellkasán hatalmas sebekkel fedezték fel, és leopárdnyomokat is találtak a helyszínen – írta meg a Hiru News hírportál.

A cseh szerzetest először 2021-ben töltött egy hónapot Srí Lankán, majd hazautazott Csehországba. Tavaly januárban azonban visszatért, és azóta a Kumana Nemzeti Park Bambaragasthalawa régiójában töltötte elvonulását, magát a meditációnak szentelve.