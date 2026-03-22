Megható búcsú: amerikai pilóta tisztelgett az iraki légikatasztrófa áldozatai előtt + videó

Március 12-én lezuhant az amerikai légierő gépe Irakban és a fedélzetén tartózkodó hat katona életét vesztette. A CNN tudósítása szerint a Pentagon megerősítette, hogy egy US Air Force KC-135 Stratotankerről van szó és a halálos repülőgép-szerencsétlenség hátterében nem ellenséges vagy baráti tűz, hanem egy másik amerikai repülőgéphez köthető incidens állt.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a balesetben érintett második repülőgép, amely biztonságosan landolt, szintén egy KC–135 típusú katonai utántöltő gép volt.
A hat halálos áldozat között az ohiói nemzeti gárda három tagja is szerepelt. Emlékük tiszteletére egy pilóta különleges manőverrel adózott, amelyet az egész világ láthatott:
A mostani halálesetekkel együtt eddig 13 amerikai katona vesztette életét az Irán elleni amerikai műveletek során, amelyek február 28-án kezdődtek.
Hét amerikai katona akkor halt meg, amikor egy iráni drón belerepült egy kuvaiti amerikai katonai létesítménybe.
Az esemény körülményeit még vizsgálják. Azonban a repülőgép elvesztése nem ellenséges vagy baráti tűz miatt történt
– áll a közel-keleti műveletekért felelős Középső Parancsnokság (CENTCOM) közleményében.
A KC–135 – amelyet a Boeing az 1950-es és az 1960-as évek elején épített – egy régóta szolgáló típus, amelyet az amerikai légierő a repülőgépek levegőben történő tankolására használ, lehetővé téve számukra, hogy hosszabb távokat tegyenek meg és hosszabb ideig folytassák a műveleteket leszállás nélkül. A repülőgépet sebesültek szállítására vagy felderítő küldetések végrehajtására is használják.
Borítókép: KC-135-es repülőgép (Fotó: AFP)
