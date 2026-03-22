Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 22.

Grisino térségében mindkét fél aktívan alkalmaz drónokat, ami miatt a frontvonalak nehezen meghatározhatók. Az orosz erők emellett Fedorovka Vtoraja közelében is kiterjesztették ellenőrzésüket, és több új pozíciót foglaltak el.

Harkiv megyében, Kupjanszk környékén szintén heves harcok zajlanak. Az orosz csapatok a várostól délre haladnak előre, miközben a keleti fronton több bekerített ukrán állás felszámolása is folyamatban van.

Az orosz légvédelmi erők eközben az éjszaka folyamán 25 ukrán drónt semmisítettek meg.

„Az elmúlt éjszaka folyamán a szolgálatban lévő légvédelmi rendszerek 25 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli légi járművet fogtak el és semmisítettek meg” – áll a jelentésben.

Az orosz biztonsági ügynökségek azt is közölték a RIA Novosztyival, hogy eltűntek azok az ukrán katonák, akik hetekkel ezelőtt Lengyelországban végezték kiképzésüket.

Pontosítás szerint az ukrán fegyveres erők 25. különálló rohamdandárjának katonáiról van szó.

Jelenleg az egységben tartózkodók közül senki sem vette fel a kapcsolatot szeretteivel

– mondta az ügynökség forrása.

Az Ukrinform közben arról számolt be, hogy Oroszország megtámadta a kijevi régió Brovary közösségét, aminek következtében kár keletkezett vállalkozásokban, házakban és autókban, valamint tűz ütött ki.