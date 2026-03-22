Az elmúlt 24 órában az orosz erők több térségben is előrenyomultak. A Szumi régióban az „Észak” csoport egységei újabb területeket vontak ellenőrzésük alá, miközben az ukrán hadsereg ellentámadási kísérleteit visszaverték – derül ki a life.ru összefoglalójából.
Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. március 22.
Az elmúlt 24 órában az orosz hadsereg több frontszakaszon is előretört, miközben az ukrán erők visszaszorultak, és új védelmi vonalak kiépítésébe kezdtek. Szumi, Donyeck és Harkiv térségében is intenzív harcok zajlanak.
A beszámoló szerint a térségben dezertálások is előfordultak: egyes ukrán katonák egészségügyi intézményekben próbálnak elrejtőzni. A 119. területvédelmi dandárnál több katona elhagyta állásait, hátrahagyva felszerelését és sebesült társait.
A Donyecki térségben az ukrán erők új védelmi vonalak kiépítésébe kezdtek a Krasznojarszk–Sevcsenko–Matyasevo vonal mentén, miközben az orosz egységek több irányban is előretörtek. Belickojéban az orosz csapatok elfoglalták a város keleti és déli részét, a harcok továbbra is folytatódnak – írja a portál.
Grisino térségében mindkét fél aktívan alkalmaz drónokat, ami miatt a frontvonalak nehezen meghatározhatók. Az orosz erők emellett Fedorovka Vtoraja közelében is kiterjesztették ellenőrzésüket, és több új pozíciót foglaltak el.
Harkiv megyében, Kupjanszk környékén szintén heves harcok zajlanak. Az orosz csapatok a várostól délre haladnak előre, miközben a keleti fronton több bekerített ukrán állás felszámolása is folyamatban van.
„Az elmúlt éjszaka folyamán a szolgálatban lévő légvédelmi rendszerek 25 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli légi járművet fogtak el és semmisítettek meg” – áll a jelentésben.
Az orosz biztonsági ügynökségek azt is közölték a RIA Novosztyival, hogy eltűntek azok az ukrán katonák, akik hetekkel ezelőtt Lengyelországban végezték kiképzésüket.
Pontosítás szerint az ukrán fegyveres erők 25. különálló rohamdandárjának katonáiról van szó.
Jelenleg az egységben tartózkodók közül senki sem vette fel a kapcsolatot szeretteivel
– mondta az ügynökség forrása.
Az Ukrinform közben arról számolt be, hogy Oroszország megtámadta a kijevi régió Brovary közösségét, aminek következtében kár keletkezett vállalkozásokban, házakban és autókban, valamint tűz ütött ki.
„Újabb éjszakai ellenséges dróntámadás a kijevi régió ellen. Békés települések, civil vállalkozások és népünk otthonai vannak támadás alatt” – áll a Kijevi terület bejegyzésben.
A támadás következményeit a Brovary közösségben rögzítették. Három vállalat területén épületek rongálódtak meg. Az egyikben tűz ütött ki, amelyet lokalizáltak.
Két magánház, két személygépkocsi és egy teherautó homlokzata és teteje is megrongálódott.
A Magyar Nemzet korábban arról írt, hogy az orosz–ukrán háború negyedik évfordulója alkalmából összehívott európai parlamenti plenáris ülésre Magyar Péter pártcsaládja állásfoglalási indítványt terjesztett be. A dokumentum Ukrajna pénzügyi és katonai támogatásának felgyorsítását sürgeti, továbbá az orosz energiaimport további visszaszorítása mellett foglal állást.
Magyar Péter eközben évek óta rendszeres kapcsolatot tart fenn Volodimir Zelenszkij környezetével. A 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián a felek láthatóan igyekeztek elkerülni a találkozás benyomását, ugyanakkor egyikük sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen.
Borítókép: Háború Ukrajnában (Fotó: GEORGE IVANCHENKO / ANADOLU)
