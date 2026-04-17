Itt a bejelentés: távozik a hivatalából egy fontos vezető

A miniszter a Bevándorlási és Vám-végrehajtás, az ICE nagyszerű vezetőjének nevezte Lyonst, aki hozzájárult az amerikai közösségek biztonságosabbá tételéhez, és sok sikert kívánt neki a magánszektorban folytatódó karrierjéhez. Todd Lyonst 2025 márciusában nevezték ki az ICE élére, abban az időszakban, amikor testet öltöttek Donald Trump amerikai elnök tervei a bevándorlás szabályainak átalakítására.
Vezetése idején az ügynökség a kongresszustól jelentős forrásokat kapott, amelyeket az állományának és az őrizetbe vételi kapacitásainak bővítésére használt fel. Az ICE több nagyszabású bevándorlásellenes műveletben is központi szerepet játszott több nagyvárosban, köztük Chicagóban és Minneapolisban, aminek azt követően vetettek véget, hogy két tüntető meghalt az ügynökség tisztségviselőinek fellépése következtében. Az esetek vizsgálata még folyamatban van.
Borítókép: Fontos vezető távozik hivatalából (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!