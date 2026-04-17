vezetőtávozikhivatal

Itt a bejelentés: távozik a hivatalából egy fontos vezető

Május végi hatállyal távozik hivatalából Todd Lyons, az amerikai Bevándorlási és Vám-végrehajtás megbízott igazgatója. A távozásról Markwayne Mullin belbiztonsági miniszter tett bejelentést.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 11:16
Fontos vezető távozását jelentették be Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A miniszter a Bevándorlási és Vám-végrehajtás, az ICE nagyszerű vezetőjének nevezte Lyonst, aki hozzájárult az amerikai közösségek biztonságosabbá tételéhez, és sok sikert kívánt neki a magánszektorban folytatódó karrierjéhez. Todd Lyonst 2025 márciusában nevezték ki az ICE élére, abban az időszakban, amikor testet öltöttek Donald Trump amerikai elnök tervei a bevándorlás szabályainak átalakítására. 

Markwayne Mullin bejelentette, hogy távozik hivatalából Todd Lyon Fotó: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Markwayne Mullin bejelentette, hogy távozik hivatalából Todd Lyon. Fotó: Getty Images

Vezetése idején az ügynökség a kongresszustól jelentős forrásokat kapott, amelyeket az állományának és az őrizetbe vételi kapacitásainak bővítésére használt fel. Az ICE több nagyszabású bevándorlásellenes műveletben is központi szerepet játszott több nagyvárosban, köztük Chicagóban és Minneapolisban, aminek azt követően vetettek véget, hogy két tüntető meghalt az ügynökség tisztségviselőinek fellépése következtében. Az esetek vizsgálata még folyamatban van.

 

Borítókép: Fontos vezető távozik hivatalából (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
