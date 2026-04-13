Halálos csapdába csalták a migránsok a 15 éves fiút

Egy 18 éves migránst, Yefry Archaga-Elvirt azzal vádolják, hogy csapdába csalt az Egyesült Államokban egy 15 éves fiút, majd annak ellenére, hogy áldozata az életéért könyörgött, kivégezte. Az eset hatalmas felháborodást váltott ki, és a republikánus vezetők szigorúbb határvédelmet követelnek – számolt be róla a Fox Newsra hivatkozva az Origo.

Migránsok csaltak csapdába egy 15 éves fiút Amerikában – a kép illusztráció

Sajnos ez csak a legutóbbi példa arra, hogy egy missouri lakost egy illegális bevándorló ölt meg

– mondta Eric Schmitt republikánus szenátor. Burlison szerint a gyilkosság rávilágít a közbiztonsággal kapcsolatos aggályokra. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Trump-kormányzat számára az amerikaiak biztonsága az első.

Miles Youngnak még élnie kellene. Ez tragikus

– írta egy X-en közzétett posztban. A hondurasi állampolgárt többek között gyilkossággal vádolják és óvadék nélkül tartják fogva. Egy második gyanúsítottat, a 18 éves Praize Kinget szintén letartóztatták a gyilkossággal összefüggésben. Legalább egy további gyanúsított is van az ügyben, aki vélhetően kiskorú.

Vivek Malek, Missouri állam kincstárnoka elmondta, hogy a tinédzsert kivégezték, miközben az életéért könyörgött, és figyelmeztetett, hogy az eset pontosan megmutatja, miért kell megszüntetnünk azokat az ösztönzőket, amelyek ott tartják az illegális bevándorlókat. Hozzátette, hogy a missouri lakosok felháborodtak.

A nyomozók szerint egy kiskorú gyanúsított vette fel a kapcsolatot Younggal, és rávette, hogy hagyja el az otthonát abban a hitben, hogy egy lánnyal találkozik. Ehelyett Youngot csapdába csalták. A hatóságok szerint amikor egy autó megállt, Young mellett a fiú rájött, mi történik, és menekülni kezdett. A támadók símaszkot viseltek, fegyver volt náluk, és üldözőbe vették a tinédzsert, mielőtt tüzet nyitottak volna. Egy szemtanú arról számolt be, hogy hallotta Youngot felkiáltani:

Csak nem akarok meghalni,

majd lövések dördültek el. Youngot a helyszínen halottnak nyilvánították, miután lövés érte a mellkasát. Eric Schmitt hangsúlyozta, hogy véget vet a gyermekek feláldozásának a migráció oltárán, és tömeges kitoloncolásokat sürget. A nyomozás továbbra is tart.

