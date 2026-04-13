Halálos csapdába csalták a migránsok a 15 éves fiút

Egy 15 éves missouri fiú meggyilkolása országos felháborodást váltott ki Amerikában, miután kiderült, hogy a gyanúsított egy illegálisan az országban tartózkodó hondurasi férfi. A vád szerint a 18 éves migráns tőrbe csalta, majd kivégezte az áldozatot. Republikánus politikusok az eset kapcsán szigorúbb határvédelmet és tömeges kitoloncolásokat sürgetnek, és kritizálták a jelenlegi bevándorlási rendszert.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 7:48
Illusztráció Fotó: KYLE MAZZA Forrás: NurPhoto
Egy 18 éves migránst, Yefry Archaga-Elvirt azzal vádolják, hogy csapdába csalt az Egyesült Államokban egy 15 éves fiút, majd annak ellenére, hogy áldozata az életéért könyörgött, kivégezte. Az eset hatalmas felháborodást váltott ki, és a republikánus vezetők szigorúbb határvédelmet követelnek – számolt be róla a Fox Newsra hivatkozva az Origo

TENERIFE, CANARY ISLANDS, SPAIN - DECEMBER 28: Hundreds of migrants wait in line to receive hot meals at the Las Raices migrant camp that houses most of the migrants in Tenerife, Canary Islands on December 28, 2024. In 2024, nearly 10,000 migrants have lost their lives while attempting to reach the Canary Islands from the African coast. Andres Gutierrez / Anadolu (Photo by ANDRES GUTIERREZ / Anadolu via AFP)
Migránsok csaltak csapdába egy 15 éves fiút Amerikában – a kép illusztráció
Fotó: AFP

Sajnos ez csak a legutóbbi példa arra, hogy egy missouri lakost egy illegális bevándorló ölt meg

 – mondta Eric Schmitt republikánus szenátor. Burlison szerint a gyilkosság rávilágít a közbiztonsággal kapcsolatos aggályokra. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Trump-kormányzat számára az amerikaiak biztonsága az első.

Miles Youngnak még élnie kellene. Ez tragikus

 – írta egy X-en közzétett posztban. A hondurasi állampolgárt többek között gyilkossággal vádolják és óvadék nélkül tartják fogva. Egy második gyanúsítottat, a 18 éves Praize Kinget szintén letartóztatták a gyilkossággal összefüggésben. Legalább egy további gyanúsított is van az ügyben, aki vélhetően kiskorú.

Vivek Malek, Missouri állam kincstárnoka elmondta, hogy a tinédzsert kivégezték, miközben az életéért könyörgött, és figyelmeztetett, hogy az eset pontosan megmutatja, miért kell megszüntetnünk azokat az ösztönzőket, amelyek ott tartják az illegális bevándorlókat. Hozzátette, hogy a missouri lakosok felháborodtak. 

A nyomozók szerint egy kiskorú gyanúsított vette fel a kapcsolatot Younggal, és rávette, hogy hagyja el az otthonát abban a hitben, hogy egy lánnyal találkozik. Ehelyett Youngot csapdába csalták. A hatóságok szerint amikor egy autó megállt, Young mellett a fiú rájött, mi történik, és menekülni kezdett. A támadók símaszkot viseltek, fegyver volt náluk, és üldözőbe vették a tinédzsert, mielőtt tüzet nyitottak volna. Egy szemtanú arról számolt be, hogy hallotta Youngot felkiáltani: 

Csak nem akarok meghalni,

majd lövések dördültek el. Youngot a helyszínen halottnak nyilvánították, miután lövés érte a mellkasát. Eric Schmitt hangsúlyozta, hogy véget vet a gyermekek feláldozásának a migráció oltárán, és tömeges kitoloncolásokat sürget. A nyomozás továbbra is tart.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

