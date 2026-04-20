Egyre látványosabban nyomja el a német politikai elit a neki nem tetsző hangokat

A 2025-ben regisztrált eljárások számát tekintve ez 8 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest (4439 eset), és közel 85 százalékos emelkedést 2023-hoz viszonyítva. Németországban szigorú szabályok vannak érvényben, amelyek különleges jogi védelmet biztosítanak a politikusok feltételezett becsületének.

A német büntető törvénykönyv (StGB) 188. paragrafusa szerint bárki, aki egy politikust olyan módon sért meg, amely „alkalmas arra, hogy jelentősen akadályozza közéleti tevékenységét”, akár három évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal is büntethető. A rendelkezés kifejezetten magában foglalja a helyi politikusokat is. Az ellenzéki pártok évek óta próbálják eltörölni a vitatott törvényt, sikertelenül.

2026 januárjában a német parlament leszavazta a jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt javaslatát, amely a StGB 188. paragrafusának hatályon kívül helyezésére irányult.

Az AfD képviselője, Stephan Brandner a legfrissebb számokra reagálva így nyilatkozott:

A politikusokra vonatkozó külön büntetőjogi szabályok nemcsak szükségtelenek, hanem aláássák a jogrendszerünk méltányosságába vetett közbizalmat is. Amikor néhány éven belül majdnem megduplázódik a nyomozások száma, és egyre inkább szatirikus vagy eltúlzott megjegyzések is büntetőeljárás tárgyává válnak, az a benyomás alakul ki, hogy a politikai kritika egyre nagyobb gyanú alá kerül.

A törvényt 2020-ban vezették be az akkori kancellár, Angela Merkel (Kereszténydemokrata Unió, CDU) idején. Jelentősen szigorították 2021-ben a baloldali utódkormány alatt, amikor az ügyészek már önállóan is indíthattak eljárásokat, anélkül, hogy az érintett politikusnak saját magának kellett volna feljelentést tennie.

A kritikusok régóta azzal vádolják a rendelkezést, hogy indokolatlan különleges védelmet biztosít a politikusoknak, és lehetőséget ad számukra bírálóik üldözésére.

Az elmúlt években Németországban több vitatott ügy is napvilágot látott, amelyekben hétköznapi állampolgárokat vontak felelősségre azért, mert Facebook-bejegyzésekben vagy más közösségi médiában bírálták az elit politikusokat.