A hivatalos adatok szerint 2025-ben összesen 4792 eljárás indult Németországban politikusok megsértése miatt, ami jelentős növekedés az előző évekhez képest. A jogszabályi háttér különleges védelmet biztosít a közéleti szereplők számára, és lehetővé teszi akár szabadságvesztés kiszabását is bizonyos kijelentések esetén. A rendelkezés alkalmazása ugyanakkor egyre több vitát vált ki, különösen azok után, hogy hétköznapi állampolgárokkal szemben is indultak eljárások közösségi médiában tett megjegyzéseik miatt – számolt be cikkében a Brussels Signal.
Egyre látványosabban nyomja el a német politikai elit a neki nem tetsző hangokat
Rekordszintre emelkedett Németországban a politikusok megsértése miatt indított eljárások száma, miközben egyre több bírálat éri a politikai elitnek nyújtott különleges jogi védelmet. A kritikusok szerint a szabályozás nem a közélet tisztaságát szolgálja, hanem a politikai véleménynyilvánítás korlátozásának eszközévé válhat. Az elmúlt évek esetei azt mutatják, hogy már a gúnyos vagy túlzó megjegyzések is büntetőeljárást vonhatnak maguk után. Nem példa nélküli, hogy német civileket állítottak elő kritikus véleményük miatt.
A 2025-ben regisztrált eljárások számát tekintve ez 8 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest (4439 eset), és közel 85 százalékos emelkedést 2023-hoz viszonyítva. Németországban szigorú szabályok vannak érvényben, amelyek különleges jogi védelmet biztosítanak a politikusok feltételezett becsületének.
A német büntető törvénykönyv (StGB) 188. paragrafusa szerint bárki, aki egy politikust olyan módon sért meg, amely „alkalmas arra, hogy jelentősen akadályozza közéleti tevékenységét”, akár három évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal is büntethető. A rendelkezés kifejezetten magában foglalja a helyi politikusokat is. Az ellenzéki pártok évek óta próbálják eltörölni a vitatott törvényt, sikertelenül.
2026 januárjában a német parlament leszavazta a jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt javaslatát, amely a StGB 188. paragrafusának hatályon kívül helyezésére irányult.
Az AfD képviselője, Stephan Brandner a legfrissebb számokra reagálva így nyilatkozott:
A politikusokra vonatkozó külön büntetőjogi szabályok nemcsak szükségtelenek, hanem aláássák a jogrendszerünk méltányosságába vetett közbizalmat is. Amikor néhány éven belül majdnem megduplázódik a nyomozások száma, és egyre inkább szatirikus vagy eltúlzott megjegyzések is büntetőeljárás tárgyává válnak, az a benyomás alakul ki, hogy a politikai kritika egyre nagyobb gyanú alá kerül.
A törvényt 2020-ban vezették be az akkori kancellár, Angela Merkel (Kereszténydemokrata Unió, CDU) idején. Jelentősen szigorították 2021-ben a baloldali utódkormány alatt, amikor az ügyészek már önállóan is indíthattak eljárásokat, anélkül, hogy az érintett politikusnak saját magának kellett volna feljelentést tennie.
A kritikusok régóta azzal vádolják a rendelkezést, hogy indokolatlan különleges védelmet biztosít a politikusoknak, és lehetőséget ad számukra bírálóik üldözésére.
Az elmúlt években Németországban több vitatott ügy is napvilágot látott, amelyekben hétköznapi állampolgárokat vontak felelősségre azért, mert Facebook-bejegyzésekben vagy más közösségi médiában bírálták az elit politikusokat.
A StGB 188. paragrafusa szolgált alapul ahhoz, hogy az államhatalom teljes eszköztárát bevesse átlagemberek ellen, a lakások átkutatásától kezdve a több ezer eurós bírságok kiszabásáig.
Egy bajor nyugdíjast a véleménye miatt vegzáltak
Az egyik legismertebb eset az úgynevezett idiótaügy volt: 2024-ben a bajor nyugdíjas, Stefan Niehoff megosztott egy mémet az X-en, amely azt sugallta, hogy az akkori német alkancellár, Robert Habeck (Zöldek) egy idióta.
Miután egy állami bejelentő szerv rögzítette a bejegyzést és továbbította a rendőrségnek, a hatóságok 2024. november 12-én kora reggel razziát tartottak Niehoff otthonában, ahol feleségével és fogyatékkal élő lányával élt – és lefoglalták a tabletjét. Niehoffot később 1350 eurós bírsággal sújtották a bejegyzése miatt.
Fellebbezett az ítélet ellen. 2026 januárjában, 65 éves korában meghalt. A fellebbezésről még nem született döntés. Niehoff esete korántsem az egyetlen.
Egy másik ismert ügyben 2026 februárjában a heilbronni rendőrség vizsgálatot indított egy nyugdíjas ellen, amiért állítólag Pinokkiónak nevezte a jelenlegi német kancellárt, Friedrich Merzet (CDU) egy Facebook-kommentben.
Borítókép: A Bundestag plenáris terme (Fotó: AFP)
