Ahogy korábban beszámoltunk róla, szombaton egy orosz származású férfi automata puskával járókelőkre lőtt, majd túszokat ejtve elbarikádozta magát egy kijevi szupermarketben, ahol a támadót a terrorellenes egység rendőrei agyonlőtték. A tragédiát követően Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter közösségimédia-felületén osztotta meg, milyen hajmeresztő lépésre készül az ukrán vezetés.
Ukrán vérfürdő: durva dologra készül a kijevi vezetés, ellepik a fegyveresek az utcákat
Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter a civil fegyvertartás engedélyezését lebegtette be, azután, hogy egy orosz származású férfi szombaton Kijevben járókelőkre nyitott tüzet, majd egy szupermarketben túszokat ejtett, végül a terrorellenes egység rendőrei lelőtték. Az incidens következtében hatalmas botrány tört ki, mivel felvétel készült arról, hogy a lövöldözés kitörésekor két ukrán rendőr is elmenekült a helyszínről, ahelyett, hogy az áldozatok segítségére siettek volna.
A rendőrség megostromolta a szupermarketet, miután 40 percen át hiába próbált meg tárgyalni a gyanúsítottal. Előzőleg azonban felvétel készült rendőrökről, amint elfutnak az incidens helyszínéről.
Ez utóbbiak miatt távozott posztjáról az Ukrán Járőröző Rendőrség vezetője – ennek a rendőri egységnek a feladata az utcai járőrözés.
Ihor Klimenko belügyminiszter vasárnap azt is bejelentette, hogy felfüggesztették posztjáról a két érintett rendőrt is:
Szégyenletes, gyalázatos viselkedés. Ez az egész rendszerre nézve szégyen. Felfüggesztették őket, és az ügyben vizsgálat van folyamatban. További személyi döntések is születnek majd a felső vezetést illetően
– írta Telegram csatornáján a tárcavezető.
További Külföld híreink
Klimenko hajmeresztő javaslattal állt elő
Az ukrán belügyminiszter a tragédiát követően Telegram-oldalán bejelentette, hogy kezdeményezni fogja a lőfegyverek (ide értve a kézifegyverek) birtoklásának engedélyeztetését civilek számára is. Lépését azzal indokolta, hogy a háború kitörésekor, már volt példa arra, hogy fegyvert adtak a lakosság kezébe.
Úgy vélem, az embereknek joguk kell legyen a fegyveres önvédelemhez. Különösen annak tapasztalata után, hogy a teljes körű invázió kezdetén a civilek fegyvereket kaptak a nemzeti ellenállás érdekében
– fogalmazott a politikus.
Hozzátette, hogy a javaslat ügyében egyeztetéseket kezdeményeznek parlamenti képviselők, a nyilvánosság, újságírók és a veterán közösség bevonásával. A civil fegyvertartásról szóló törvény tervezete ezután kerül véglegesítésre.
Borítókép: Illusztráció: Puskák (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!