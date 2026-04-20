Ukrán vérfürdő: durva dologra készül a kijevi vezetés, ellepik a fegyveresek az utcákat

A rendőrség megostromolta a szupermarketet, miután 40 percen át hiába próbált meg tárgyalni a gyanúsítottal. Előzőleg azonban felvétel készült rendőrökről, amint elfutnak az incidens helyszínéről.

Ez utóbbiak miatt távozott posztjáról az Ukrán Járőröző Rendőrség vezetője – ennek a rendőri egységnek a feladata az utcai járőrözés.

Ihor Klimenko belügyminiszter vasárnap azt is bejelentette, hogy felfüggesztették posztjáról a két érintett rendőrt is:

Szégyenletes, gyalázatos viselkedés. Ez az egész rendszerre nézve szégyen. Felfüggesztették őket, és az ügyben vizsgálat van folyamatban. További személyi döntések is születnek majd a felső vezetést illetően

– írta Telegram csatornáján a tárcavezető.