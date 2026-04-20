Ukrán vérfürdő: durva dologra készül a kijevi vezetés, ellepik a fegyveresek az utcákat

Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter a civil fegyvertartás engedélyezését lebegtette be, azután, hogy egy orosz származású férfi szombaton Kijevben járókelőkre nyitott tüzet, majd egy szupermarketben túszokat ejtett, végül a terrorellenes egység rendőrei lelőtték. Az incidens következtében hatalmas botrány tört ki, mivel felvétel készült arról, hogy a lövöldözés kitörésekor két ukrán rendőr is elmenekült a helyszínről, ahelyett, hogy az áldozatok segítségére siettek volna.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 10:09
Illusztráció: Puskák
Forrás: AFP
Ahogy korábban beszámoltunk róla, szombaton egy orosz származású férfi automata puskával járókelőkre lőtt, majd túszokat ejtve elbarikádozta magát egy kijevi szupermarketben, ahol a támadót a terrorellenes egység rendőrei agyonlőtték. A tragédiát követően Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter közösségimédia-felületén osztotta meg, milyen hajmeresztő lépésre készül az ukrán vezetés.

Fotó: AFP

A rendőrség megostromolta a szupermarketet, miután 40 percen át hiába próbált meg tárgyalni a gyanúsítottal. Előzőleg azonban felvétel készült rendőrökről, amint elfutnak az incidens helyszínéről.

Ez utóbbiak miatt távozott posztjáról az Ukrán Járőröző Rendőrség vezetője – ennek a rendőri egységnek a feladata az utcai járőrözés.

Ihor Klimenko belügyminiszter vasárnap azt is bejelentette, hogy felfüggesztették posztjáról a két érintett rendőrt is:

Szégyenletes, gyalázatos viselkedés. Ez az egész rendszerre nézve szégyen. Felfüggesztették őket, és az ügyben vizsgálat van folyamatban. További személyi döntések is születnek majd a felső vezetést illetően

– írta Telegram csatornáján a tárcavezető.

Klimenko hajmeresztő javaslattal állt elő

Az ukrán belügyminiszter a tragédiát követően Telegram-oldalán bejelentette, hogy kezdeményezni fogja a lőfegyverek (ide értve a kézifegyverek) birtoklásának engedélyeztetését civilek számára is. Lépését azzal indokolta, hogy a háború kitörésekor, már volt példa arra, hogy fegyvert adtak a lakosság kezébe.

Úgy vélem, az embereknek joguk kell legyen a fegyveres önvédelemhez. Különösen annak tapasztalata után, hogy a teljes körű invázió kezdetén a civilek fegyvereket kaptak a nemzeti ellenállás érdekében

– fogalmazott a politikus.
Hozzátette, hogy a javaslat ügyében egyeztetéseket kezdeményeznek parlamenti képviselők, a nyilvánosság, újságírók és a veterán közösség bevonásával. A civil fegyvertartásról szóló törvény tervezete ezután kerül véglegesítésre.

Borítókép: Illusztráció: Puskák (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
