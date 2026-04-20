FicomigrációMagyarországMagyar Péter

Fico kemény üzenetet küldött Magyar Péternek, a szlovák kormányfő szerint hamisat állított a Tisza vezetője

Határozottan visszautasította Magyar Péter illegális migrációval kapcsolatos kijelentéseit Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki szerint a leendő magyar miniszterelnök állításai nem felelnek meg a valóságnak.

Magyar Nemzet
Forrás: Új Szó2026. 04. 20. 8:22
Robert Fico szlovák miniszterelnök személyes magyarázatot vár
Robert Fico szlovák kormányfő videóüzenetében hangsúlyozta személyesen kíván magyarázatot kérni arra, hogy az általa megalapozatlannak tartott kijelentések milyen érdekeket szolgáltak, írta az Új Szó. Magyar Péter a választás után tartott nemzetközi sajtótájékoztatón elmondta, hogy a 2023. szeptember 30-i szlovák parlamenti választáson Orbán Viktor kormánya támogatta Robert Fico győzelmét, a migrációval kapcsolatban fogalmazta meg véleményét. 

Fico most úgy fogalmazott, hogy a 2022–2023-as időszakban a magyar határok „teljesen ellenőrizetlenek” voltak, és bírálta azokat a politikai megszólalásokat, amelyek szerinte feszültséget kelthetnek a szlovák–magyar kapcsolatokban.

Fico az energiabiztonságról is beszélt

A szlovák miniszterelnök az energiaválság kérdésére is kitért. Elmondása szerint a kormány a Slovnafttal együttműködve azon dolgozik, hogy a régióban továbbra is alacsonyan tartsák az üzemanyagárakat. Hozzátette: szükség esetén további intézkedések – például kedvezményes tömegközlekedési lehetőségek – bevezetését is mérlegelik. Fico beszámolt arról is, hogy részt vett egy nemzetközi videókonferencián, amely a Hormuzi-szoros biztonságával foglalkozott. Itt Szlovákia szakmai tapasztalatait ajánlotta fel az aknamentesítés és a vízgazdálkodás területén. 

Egyúttal kritikát fogalmazott meg az Egyesült Államok, Izrael és Ukrajna politikájával szemben, és világossá tette: nem támogat további uniós szankciókat Ukrajna javára addig, amíg Kijev nem állítja helyre a Barátság kőolajvezeték működését.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pindroch Tamás
idezojelekválasztás

A Tisza sikerének gyúanyaga

Pindroch Tamás avatarja

Az új jobboldali intézményi keretnek rugalmasnak kell lennie, mert a globalista Tisza Párt mindenre képes.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
