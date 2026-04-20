Fico kemény üzenetet küldött Magyar Péternek, a szlovák kormányfő szerint hamisat állított a Tisza vezetője

Fico most úgy fogalmazott, hogy a 2022–2023-as időszakban a magyar határok „teljesen ellenőrizetlenek” voltak, és bírálta azokat a politikai megszólalásokat, amelyek szerinte feszültséget kelthetnek a szlovák–magyar kapcsolatokban.

Fico az energiabiztonságról is beszélt

A szlovák miniszterelnök az energiaválság kérdésére is kitért. Elmondása szerint a kormány a Slovnafttal együttműködve azon dolgozik, hogy a régióban továbbra is alacsonyan tartsák az üzemanyagárakat. Hozzátette: szükség esetén további intézkedések – például kedvezményes tömegközlekedési lehetőségek – bevezetését is mérlegelik. Fico beszámolt arról is, hogy részt vett egy nemzetközi videókonferencián, amely a Hormuzi-szoros biztonságával foglalkozott. Itt Szlovákia szakmai tapasztalatait ajánlotta fel az aknamentesítés és a vízgazdálkodás területén.

Egyúttal kritikát fogalmazott meg az Egyesült Államok, Izrael és Ukrajna politikájával szemben, és világossá tette: nem támogat további uniós szankciókat Ukrajna javára addig, amíg Kijev nem állítja helyre a Barátság kőolajvezeték működését.