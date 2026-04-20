Robert Fico szlovák kormányfő videóüzenetében hangsúlyozta személyesen kíván magyarázatot kérni arra, hogy az általa megalapozatlannak tartott kijelentések milyen érdekeket szolgáltak, írta az Új Szó. Magyar Péter a választás után tartott nemzetközi sajtótájékoztatón elmondta, hogy a 2023. szeptember 30-i szlovák parlamenti választáson Orbán Viktor kormánya támogatta Robert Fico győzelmét, a migrációval kapcsolatban fogalmazta meg véleményét.
Fico kemény üzenetet küldött Magyar Péternek, a szlovák kormányfő szerint hamisat állított a Tisza vezetője
Határozottan visszautasította Magyar Péter illegális migrációval kapcsolatos kijelentéseit Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki szerint a leendő magyar miniszterelnök állításai nem felelnek meg a valóságnak.
Fico most úgy fogalmazott, hogy a 2022–2023-as időszakban a magyar határok „teljesen ellenőrizetlenek” voltak, és bírálta azokat a politikai megszólalásokat, amelyek szerinte feszültséget kelthetnek a szlovák–magyar kapcsolatokban.
Fico az energiabiztonságról is beszélt
A szlovák miniszterelnök az energiaválság kérdésére is kitért. Elmondása szerint a kormány a Slovnafttal együttműködve azon dolgozik, hogy a régióban továbbra is alacsonyan tartsák az üzemanyagárakat. Hozzátette: szükség esetén további intézkedések – például kedvezményes tömegközlekedési lehetőségek – bevezetését is mérlegelik. Fico beszámolt arról is, hogy részt vett egy nemzetközi videókonferencián, amely a Hormuzi-szoros biztonságával foglalkozott. Itt Szlovákia szakmai tapasztalatait ajánlotta fel az aknamentesítés és a vízgazdálkodás területén.
Egyúttal kritikát fogalmazott meg az Egyesült Államok, Izrael és Ukrajna politikájával szemben, és világossá tette: nem támogat további uniós szankciókat Ukrajna javára addig, amíg Kijev nem állítja helyre a Barátság kőolajvezeték működését.
További Külföld híreink
Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök személyes magyarázatot vár (Fotó: AFP/Alex Brandon)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!