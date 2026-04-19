Fico döntött, Szlovákia is beperli az EU-t

Szlovákia hazánk hasonló döntése után szintén jogi lépéseket kezdeményez. Robert Fico kormányfő szerint egyértelmű, hogy az orosz gázimport tilalmára vonatkozó döntés megsérti az Európai Unió alapelveit – írja az Origo.

Robert Fico jelezte, hogy Szlovákia az Európai Bírósághoz fordul

Ennek megfelelően az információk szerint Szlovákia a következő napokban pert indít az Európai Unió minősített többséggel elfogadott, az orosz gázimport tilalmáról szóló döntése ellen, és ideiglenes intézkedéseket fog kérni.