Fico döntött, Szlovákia is beperli az EU-t

Szlovákia jogi keresetet nyújt be az orosz gázimportra vonatkozó döntés miatt. Robert Fico kormányfő szerint a minősített többséggel elfogadott döntés szembemegy az Európai Unió elveivel.

2026. 04. 19. 15:42
Szlovákia hazánk hasonló döntése után szintén jogi lépéseket kezdeményez. Robert Fico kormányfő szerint egyértelmű, hogy az orosz gázimport tilalmára vonatkozó döntés megsérti az Európai Unió alapelveit – írja az Origo. 

Robert Fico jelezte, hogy Szlovákia az Európai Bírósághoz fordul
Robert Fico jelezte, hogy Szlovákia az Európai Bírósághoz fordul 
Ennek megfelelően az információk szerint Szlovákia a következő napokban pert indít az Európai Unió minősített többséggel elfogadott, az orosz gázimport tilalmáról szóló döntése ellen, és ideiglenes intézkedéseket fog kérni.

„A szlovák kormány véleménye szerint ez egyértelműen megsérti az EU-szerződések alapjául szolgáló összes elvet” – fogalmazott a szlovák miniszterelnök a döntés elfogadásának módját illetően. 

Fico hozzátette, hogy a szankciókkal és külpolitikai kérdésekkel kapcsolatos döntéseket egyhangúlag kell meghozni. A szlovák kormány április 27-i határidőig nyújtja be panaszát az Európai Bírósághoz. Magyarország már benyújtott egy hasonló panaszt, Szlovákia pedig korábban jelezte, hogy követi a példáját.

Az orosz gázimport tilalma várhatóan 2027 végén lép hatályba. A döntést minősített többséggel hagyták jóvá, lehetővé téve az EU számára, hogy megkerülje a szlovák és a magyar vétót. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu