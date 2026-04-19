Fico döntött, Szlovákia is beperli az EU-t

Szlovákia hazánk hasonló döntése után szintén jogi lépéseket kezdeményez. Robert Fico kormányfő szerint egyértelmű, hogy az orosz gázimport tilalmára vonatkozó döntés megsérti az Európai Unió alapelveit – írja az Origo.
Ennek megfelelően az információk szerint Szlovákia a következő napokban pert indít az Európai Unió minősített többséggel elfogadott, az orosz gázimport tilalmáról szóló döntése ellen, és ideiglenes intézkedéseket fog kérni.
„A szlovák kormány véleménye szerint ez egyértelműen megsérti az EU-szerződések alapjául szolgáló összes elvet” – fogalmazott a szlovák miniszterelnök a döntés elfogadásának módját illetően.
