Energiaválság, háborús fenyegetés és húsvéti üzenet

Nagypénteken és nagyszombaton is felgyorsultak az események a nemzetközi politikában: Rómában több mint harmincezren vettek részt XIV. Leó pápa keresztútján, miközben Brüsszel már egy elhúzódó energiaválság forgatókönyveivel számol. A nap hírei között volt a Tiszához köthető üzleti kör ukrajnai hadianyag-tervének ügye, a francia terrorellenes intézkedés, valamint az is, hogy Orbán Viktor az orosz energiára kivetett szankciók azonnali felfüggesztését követelte.

2026. 04. 05. 0:03
Emberek, akiktől mindent elvett a háború Forrás: AFP
Több tízezren követték a pápa keresztútját Rómában

A nap egyik legemlékezetesebb eseménye Rómában zajlott, ahol a hatóságok közlése szerint több mint harmincezren vettek részt a Colosseumnál tartott nagypéntek esti keresztúton. XIV. Leó pápa ezúttal nem csupán jelen volt a szertartáson, hanem minden stáción maga vitte a keresztet.

XIV. Leó pápa a nagypénteki Via Crucis (Keresztút) körmenetet ünnepli a római Colosseumban (Fotó: AFP)

A több mint egyórás szertartás a Colosseum belsejéből indult, majd az amfiteátrum előtti téren át a Palatinus-dombnál ért véget. A pápa mellett gyertyavivők, valamint Baldo Reina bíboros, a római helynök haladt, és jelen volt Roberto Gualtieri római főpolgármester is.

A beszámolók szerint ez volt az első alkalom, hogy a pápa a keresztút valamennyi állomásán saját vállán vitte a feszületet. A szertartás végén Szent Ferenc egyik imája hangzott el, majd az egyházfő áldást adott a jelenlévőkre.

Brüsszel hosszú energiaválsággal számol

Közben az Európai Unióban egyre komolyabb figyelmeztetések érkeznek az energiapiacról. Dan Jorgensen energiaügyi biztos szerint „ez egy hosszú válság lesz, az energiaárak pedig tartósan magasak maradnak”.

A Financial Times alapján ismertetett brüsszeli álláspont szerint a Hormuzi-szoros körüli feszültség, valamint az Öböl menti energetikai infrastruktúra elleni támadások olyan zavarokat okoztak, amelyek nem átmeneti jellegűek. Az uniós biztos úgy fogalmazott: „a retorika is komolyabb lett, mert az elemzéseink szerint elhúzódó helyzettel állunk szemben”.

A brüsszeli vezetés ezért már most vizsgálja az esetleges vészforgatókönyveket. Bár egyelőre nincs napirenden az üzemanyag-jegyrendszer bevezetése, Jorgensen nem zárta ki ennek lehetőségét sem, mondván: „jobb felkészülni, mint utólag megbánni”.

Orbán Viktor: Azonnal fel kell függeszteni a szankciókat

A nap során Orbán Viktor is megszólalt az energiaválság ügyében. A miniszterelnök közölte, hogy Robert Ficóval egyeztetett, és hangsúlyozta: Európában „súlyos energiaválság közeledik”.

A kormányfő szerint „az európai gazdaságot energiahiány és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti”, ezért sürgős döntésekre van szükség. Mint fogalmazott: „minden egyes nap számít”.

Orbán Viktor világossá tette, mit vár Brüsszeltől. Szavai szerint „azt követeljük, hogy az orosz energiára kivetett szankciókat és korlátozásokat Brüsszel azonnali hatállyal függessze fel”. Hozzátette azt is, hogy 

Brüsszelnek Zelenszkij elnököt rá kell kényszerítenie, hogy azonnali hatállyal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket.

A miniszterelnök bírálta a Tisza Párt energiapolitikai elképzeléseit is. Úgy fogalmazott: „a Tisza energiaátállási tervének a kukában a helye, mert Magyarországnak ma stabilitásra és biztonságra van szüksége”.

Tiszához köthető üzleti kör ukrajnai hadianyag-ügyben

Szintén komoly visszhangot váltott ki az a közlés, miszerint a Tisza Párthoz köthető üzleti kör egy lőporgyár megszerzésén keresztül hadianyagot szállított volna Ukrajnába.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint a 444 „lebuktatta a Tisza egyik pénzemberét”, aki Ukrajnába akart lőport szállítani Magyarországról. Az Alkotmányvédelmi Hivatal tájékoztatása alapján egy férfi és több, a haditechnikai szektorban ismert szereplő aktív lobbitevékenységet folytatott a balatonfűzfői lőporgyár megvásárlása érdekében.

A hivatal szerint az is megerősítést nyert, hogy az üzletet ukrán közreműködéssel tervezték, és a cél az volt, hogy az ott gyártott lőport Ukrajnába szállítsák. A hatóság hangsúlyozta: ha valaki a magyarországi háttérre támaszkodva a háborúba fegyvert kíván szállítani, akkor azt megakadályozzák.

Franciaországban terrorfenyegetettség miatt tiltottak be egy rendezvényt

Franciaországban az utolsó pillanatban tiltottak be egy jelentős muszlim rendezvényt a párizsi régióban. A döntést a hatóságok biztonsági kockázatokkal indokolták.

A tiltás a Francia Muszlimok Éves Találkozójának negyvenedik rendezvényét érintette volna, amelyet Le Bourget-ban tartottak volna április 3. és 6. között. Patrice Faure párizsi rendőrfőnök jelentése szerint a döntés a „nemzeti és nemzetközi kontextushoz” kapcsolódik, amelyet „fokozott feszültségek”, megnövekedett terrorriasztási szint és a közrend veszélyeztetése jellemez.

A beszámolók szerint a döntés nem sokkal egy meghiúsított robbantásos merénylet után született, amelyet a párizsi Bank of America irodái ellen terveztek.

Ukrajnában a gyermekek fizetik meg a háború legnagyobb árát

Megrázó képet festett a nap folyamán ismertetett UNICEF-jelentés az ukrajnai gyermekek helyzetéről. A beszámoló szerint a háború négy éve alatt több mint 2500 gyermek veszíthette életét, de a pontos szám ennél is magasabb lehet.

A szervezet szerint minden öt ukrán gyerekből egy elveszítette már valamely hozzátartozóját, és minden három ukrán gyerekből egy látott már valakit meghalni vagy megsebesülni. A háború emellett több mint 1600 iskolát és közel 786 egészségügyi létesítményt rongált meg vagy pusztított el.

A jelentés arra figyelmeztet, hogy a folyamatos stressz és a veszteségek olyan traumákat okoznak, amelyek a felnőttkorra is kihatnak, és Ukrajna jövőbeli újjáépítését is veszélybe sodorhatják.

Németország szigorít, Spanyolországban tragédia történt

A nap további fontos hírei közé tartozott, hogy Németországban az év elején hatályba lépett új katonai szolgálati törvény alapján a 17 és 45 év közötti férfiaknak engedélyt kell kérniük a három hónapnál hosszabb külföldi tartózkodáshoz.

Spanyolországban pedig halálos baleset rázta meg a bikaviadalok világát: Málagában egy egykori matadort öklelt fel végzetesen egy bika a Picasso ihlette nagyszombati viadal előkészületei közben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
