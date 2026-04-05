Energiaválság, háborús fenyegetés és húsvéti üzenet

Több tízezren követték a pápa keresztútját Rómában

A nap egyik legemlékezetesebb eseménye Rómában zajlott, ahol a hatóságok közlése szerint több mint harmincezren vettek részt a Colosseumnál tartott nagypéntek esti keresztúton. XIV. Leó pápa ezúttal nem csupán jelen volt a szertartáson, hanem minden stáción maga vitte a keresztet.

XIV. Leó pápa a nagypénteki Via Crucis (Keresztút) körmenetet ünnepli a római Colosseumban (Fotó: AFP)

A több mint egyórás szertartás a Colosseum belsejéből indult, majd az amfiteátrum előtti téren át a Palatinus-dombnál ért véget. A pápa mellett gyertyavivők, valamint Baldo Reina bíboros, a római helynök haladt, és jelen volt Roberto Gualtieri római főpolgármester is.

A beszámolók szerint ez volt az első alkalom, hogy a pápa a keresztút valamennyi állomásán saját vállán vitte a feszületet. A szertartás végén Szent Ferenc egyik imája hangzott el, majd az egyházfő áldást adott a jelenlévőkre.