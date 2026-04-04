Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Lázár Jánosenergiaválságválasztás

Lázár János: Az olcsó energia a választás tétje

Európában energiaválság alakult ki, amely az ellátásbiztonságot és az árakat is fenyegeti – erről beszélt Lázár János közösségi oldalán közzétett videójában. Az építési és közlekedési miniszter szerint a megoldás az olcsó orosz energia visszatérése lehet. Úgy látja, a választás tétje az energiaárak alakulása.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 18:45
Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: Facebook)
Lázár János közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy Európában energiaválság alakult ki, amely súlyos következményekkel járhat. Mint fogalmazott, „most azonban Európában energiaválság ütötte fel a fejét”, és a kontinensen „nincs, vagy sokkal kevesebb energia van”, ami miatt akár az üzemanyag-fogyasztást is korlátozhatják, illetve a gázellátás is veszélybe került.

Lázár János építési és közlekedési miniszter (Forrás: Facebook)

A miniszter szerint a jelenlegi helyzetben újra kell gondolni az energiapolitikát. Úgy véli, „meg kell nyitni minden ország számára az oroszokkal való együttműködés és üzletelés lehetőségét”, mert Európának „olcsó orosz energiához kell jutnia”. Hozzátette: Magyarország számára különösen fontos, hogy „Ukrajnán keresztül végre jöhessen újra olcsó orosz olaj”.

Lázár János hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedek tapasztalata alapján az ország energiaellátása részben Oroszországtól függ. Mint mondta, „megtanultuk az elmúlt 40 évben, hogy Magyarország olcsó energiaellátása […] részben Oroszországon múlik”, ezért kiegyensúlyozott kapcsolatokra és stabil együttműködésre van szükség.

A politikus bírálta az ellenzéki elképzeléseket is. 

A Tisza Párt programjáról azt mondta, hogy az „áremelést, adóemelést és privatizációt” jelentene, amely szerinte „évente akár egymillió forintos terhet is jelenthet háztartásonként”, sőt veszélyeztetheti az üzemanyag-ellátást is.

Ezzel szemben a kormány intézkedéseit úgy értékelte, hogy azok kézzelfogható eredményeket hoztak. Kiemelte: „mi garantáltuk az 595 forintot és a 615 forintot a benzinkutakon”, és szerinte ezt az ellenzék megváltoztatná.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a választás tétje az energiaárak alakulása. Mint fogalmazott, „az a kérdés […], hogy ezt hagyjuk jövő vasárnap, vagy elutasítjuk”, és lehetővé tesszük, hogy Magyarország „olcsó energiát biztosítson a háztartásoknak, a gazdaságnak és a munkahelyeknek”. Hozzátette: „a jövő vasárnapi választás mindenkinek […] a zsebére megy”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
