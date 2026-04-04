Lázár János: Az olcsó energia a választás tétje

A politikus bírálta az ellenzéki elképzeléseket is.

A Tisza Párt programjáról azt mondta, hogy az „áremelést, adóemelést és privatizációt” jelentene, amely szerinte „évente akár egymillió forintos terhet is jelenthet háztartásonként”, sőt veszélyeztetheti az üzemanyag-ellátást is.

Ezzel szemben a kormány intézkedéseit úgy értékelte, hogy azok kézzelfogható eredményeket hoztak. Kiemelte: „mi garantáltuk az 595 forintot és a 615 forintot a benzinkutakon”, és szerinte ezt az ellenzék megváltoztatná.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a választás tétje az energiaárak alakulása. Mint fogalmazott, „az a kérdés […], hogy ezt hagyjuk jövő vasárnap, vagy elutasítjuk”, és lehetővé tesszük, hogy Magyarország „olcsó energiát biztosítson a háztartásoknak, a gazdaságnak és a munkahelyeknek”. Hozzátette: „a jövő vasárnapi választás mindenkinek […] a zsebére megy”.