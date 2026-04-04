robert ficoeurópai bizottságorbán viktor

Robert Fico öngyilkos hajóhoz hasonlította az Európai Bizottságot

Telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnök és Robert Fico szlovák kormányfő. Fico szerint az EU az energiabiztonság kérdésében kezd egy „öngyilkos hajóhoz” hasonlítani.

2026. 04. 04. 16:46
Robert Fico szlovák miniszterelnök Fotó: Anadolu via AFP
Nem kérek mást, csak a józan ész visszatérését – írta a közösségi médiában Robert Fico. A szlovák kormányfő szerint az EU, és különösen az Európai Bizottság az energiabiztonság kérdésében kezd egy „öngyilkos hajóhoz” hasonlítani.

Telefonon egyeztetett az energiaválság ügyében Orbán Viktorral Robert Fico szlovák miniszterelnök
Telefonon egyeztetett az energiaválság ügyében Orbán Viktorral Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A mai telefonbeszélgetésem Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is megerősítette, hogy a hatalmas energiaválsággal nem küzdhetünk csak nemzeti szinten

– hívta fel a figyelmet Fico.

Ennek ellenére a szlovák és a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a nemzeti gazdaságokat és polgárait az Európai Bizottság ideológiai vakságától és alkalmatlanságától, a rosszindulatú ukrán elnöktől és az Irán elleni háború következményeitől – hangsúlyozta.

Az EU-nak, és különösen az Európai Bizottságnak haladéktalanul újra kell indítania a párbeszédet Oroszországgal, és olyan politikai és jogi környezetet kell biztosítania, amelyben az egyes tagállamok és az EU egésze pótolhatja a hiányzó gáz- és olajtartalékokat, és lehetővé teszi e stratégiai nyersanyagok szállítását minden lehetséges forrásból és irányból, Oroszországot is beleértve

– szögezte le a szlovák miniszterelnök.

Ezért fel kell oldani az Oroszországból származó gáz- és olajimportot tiltó értelmetlen szankciókat, el kell indítani egy önálló uniós kezdeményezést az ukrajnai háború mielőbbi befejezésére, és határozott lépéseket kell tenni a Barátság kőolajvezeték működésének helyreállítására

– zárta bejegyzését Robert Fico.

Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: Anadolu via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

