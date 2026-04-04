Robert Fico öngyilkos hajóhoz hasonlította az Európai Bizottságot

Nem kérek mást, csak a józan ész visszatérését – írta a közösségi médiában Robert Fico. A szlovák kormányfő szerint az EU, és különösen az Európai Bizottság az energiabiztonság kérdésében kezd egy „öngyilkos hajóhoz” hasonlítani.
Telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnök és Robert Fico szlovák kormányfő.
A mai telefonbeszélgetésem Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is megerősítette, hogy a hatalmas energiaválsággal nem küzdhetünk csak nemzeti szinten
– hívta fel a figyelmet Fico.
Ennek ellenére a szlovák és a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a nemzeti gazdaságokat és polgárait az Európai Bizottság ideológiai vakságától és alkalmatlanságától, a rosszindulatú ukrán elnöktől és az Irán elleni háború következményeitől – hangsúlyozta.
Az EU-nak, és különösen az Európai Bizottságnak haladéktalanul újra kell indítania a párbeszédet Oroszországgal, és olyan politikai és jogi környezetet kell biztosítania, amelyben az egyes tagállamok és az EU egésze pótolhatja a hiányzó gáz- és olajtartalékokat, és lehetővé teszi e stratégiai nyersanyagok szállítását minden lehetséges forrásból és irányból, Oroszországot is beleértve
– szögezte le a szlovák miniszterelnök.
Ezért fel kell oldani az Oroszországból származó gáz- és olajimportot tiltó értelmetlen szankciókat, el kell indítani egy önálló uniós kezdeményezést az ukrajnai háború mielőbbi befejezésére, és határozott lépéseket kell tenni a Barátság kőolajvezeték működésének helyreállítására
– zárta bejegyzését Robert Fico.
Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök (Fotó: Anadolu via AFP)
