Orbán Viktor: Jövőt csak mi tudunk építeni, mert mi rendíthetetlenül hiszünk a szeretet és összefogás erejében + videó

Robert Fico támogatásáról biztosította Orbán Viktort

Soha nem találkoztam még a függetlenség és a nemzeti érdekek olyan harcosával, mint Orbán Viktor, és a választásokon minden politikai célja teljesülését kívánom neki – szögezte le Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségi médiában szombaton közzétett bejegyzésében.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 19:00
Orbán Viktor és Robert Fico Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Magyarország miniszterelnökének, Orbán Viktornak azt kívánom, hogy a parlamenti választásokon teljesüljön minden politikai célja – hangsúlyozta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Robert Fico.

Hozzátette: a magyarországi választásokat követni fogja Vietnámból, ahol rövid hivatalos látogatást tesz. 

Hosszú politikai karrierem során soha nem találkoztam még olyan, a függetlenségért és a nemzeti érdekekért küzdő harcossal, mint a magyar miniszterelnök

– emelte ki bejegyzésében Robert Fico. Rámutatott: Orbán Viktorral nagyon sok energiát fektettek a jó minőségű baráti kapcsolatokba a két ország között, és abba, hogy azokban a nemzeti kisebbségek helyzete a normálisnál jobb legyen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

