Magyarország miniszterelnökének, Orbán Viktornak azt kívánom, hogy a parlamenti választásokon teljesüljön minden politikai célja – hangsúlyozta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Robert Fico.
Robert Fico támogatásáról biztosította Orbán Viktort
Soha nem találkoztam még a függetlenség és a nemzeti érdekek olyan harcosával, mint Orbán Viktor, és a választásokon minden politikai célja teljesülését kívánom neki – szögezte le Robert Fico szlovák miniszterelnök a közösségi médiában szombaton közzétett bejegyzésében.
Hozzátette: a magyarországi választásokat követni fogja Vietnámból, ahol rövid hivatalos látogatást tesz.
Hosszú politikai karrierem során soha nem találkoztam még olyan, a függetlenségért és a nemzeti érdekekért küzdő harcossal, mint a magyar miniszterelnök
– emelte ki bejegyzésében Robert Fico. Rámutatott: Orbán Viktorral nagyon sok energiát fektettek a jó minőségű baráti kapcsolatokba a két ország között, és abba, hogy azokban a nemzeti kisebbségek helyzete a normálisnál jobb legyen.
Borítókép: Orbán Viktor és Robert Fico (Fotó: MTI)
További Külföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!