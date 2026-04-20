Ursula von der Leyen autoriter vezetési stílusát kritizálta a volt Európai Tanács-elnök

Charles Michel, az Európai Tanács korábbi elnöke kemény hangvételű kritikát fogalmazott meg Ursula von der Leyennel szemben, akit autoriter vezetési stílussal és az uniós intézményi egyensúly megbontásával vádolt. Állítása szerint a bizottság elnöke akadályozta az együttműködést, túllépte hatásköreit, és olyan mértékű hatalomkoncentrációt valósított meg, amely gyengíti az Európai Unió működését.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 14:30
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Forrás: AFP
Charles Michel, az Európai Tanács egykori vezetője élesen bírálta Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, akit azzal illetett, hogy „autoriter” módon irányít, és ezzel megbontja az Európai Unió intézményi egyensúlyát – írta az Origo.

Michel szerint Von der Leyen gyakran akadályozta az uniós szervezetek közötti együttműködést, ami szerinte gyengítette a legfelső szintű koordinációt az unión belül.

Úgy fogalmazott, hogy a bizottság túllépte a szerződésekben meghatározott hatásköreit, háttérbe szorította a tanács szerepét, és a hatalom olyan mértékű központosítását valósította meg, amely szerinte káros az unió működésére.

Kijelenthetem, hogy korábban soha nem találkoztam ilyen mértékű együttműködési nehézséggel egy kollégával. Soha.

 – mondta, és hozzátette:

Ez nem személyes kérdés. Az európai projekt alapjairól van szó.

Hangsúlyozta azt is, hogy jelenleg az európai biztosoknak szerinte nincs valódi szerepük, amit Von der Leyen vezetési stílusának tulajdonít. 

Véleménye egybecseng azokkal a kritikákkal, amelyek az európai választásokat követően jelentek meg, és amelyek megkérdőjelezték a bizottság jelenlegi összetételének politikai súlyát.

Charles Michel szakpolitikai hiányosságokra is felhívta a figyelmet:

Az egységes piac védelme lenne a feladata. Nem történt semmi. A pénzügyi piacok fejlesztése lenne a feladata. Nem történt semmi

– fogalmazott.

Az Európai Tanács volt elnöke bírálatát akkor fogalmazta meg, amikor Von der Leyen egy új, az egységes piacot érintő „útiterv” ismertetésére készül, amely lehetőséget adhat arra, hogy egyes tagállamok egyhangú döntés nélkül haladjanak előre.

Ez a lépés tovább erősítheti a kétszintű Európa kialakulásával kapcsolatos aggályokat. Michel és Von der Leyen viszonya már hivatali ideje alatt is feszült volt, és több nemzetközi, valamint uniós kérdésben is rendszeresen eltérő álláspontot képviseltek.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
