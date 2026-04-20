Ursula von der Leyen autoriter vezetési stílusát kritizálta a volt Európai Tanács-elnök

Michel szerint Von der Leyen gyakran akadályozta az uniós szervezetek közötti együttműködést, ami szerinte gyengítette a legfelső szintű koordinációt az unión belül.

Úgy fogalmazott, hogy a bizottság túllépte a szerződésekben meghatározott hatásköreit, háttérbe szorította a tanács szerepét, és a hatalom olyan mértékű központosítását valósította meg, amely szerinte káros az unió működésére.

Kijelenthetem, hogy korábban soha nem találkoztam ilyen mértékű együttműködési nehézséggel egy kollégával. Soha.

– mondta, és hozzátette:

Ez nem személyes kérdés. Az európai projekt alapjairól van szó.

Hangsúlyozta azt is, hogy jelenleg az európai biztosoknak szerinte nincs valódi szerepük, amit Von der Leyen vezetési stílusának tulajdonít.