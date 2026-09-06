Füstbe borult a horvát tengerpart: vastag szmog fojtja meg Splitet és a környező szigeteket

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Sűrű füst borította el vasárnap Dalmácia jelentős részét a Bosznia-Hercegovina déli részén pusztító erdőtűz miatt. Split térségétől egészen a Peljesac-félszigetig fehéres köd lepte el a tájat, a levegőben lévő szálló por koncentrációja pedig a szokásos többszörösére emelkedett.

Odrobina Kristóf
Forrás: MTI2026. 09. 06. 16:25
Fotó: ELMAN OMIC Forrás: ANADOLU
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erdőtűzBosznia-HercegovinaHorvátország

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