Füstbe borult a horvát tengerpart: vastag szmog fojtja meg Splitet és a környező szigeteket
Sűrű füst borította el vasárnap Dalmácia jelentős részét a Bosznia-Hercegovina déli részén pusztító erdőtűz miatt. Split térségétől egészen a Peljesac-félszigetig fehéres köd lepte el a tájat, a levegőben lévő szálló por koncentrációja pedig a szokásos többszörösére emelkedett.
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