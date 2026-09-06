A mozi világa így egy hatalmas dilemma előtt áll: ha technikai és kényelmi szempontból a stúdiók hatékonysága az egekbe ugrik, és a kedvenc színészeink soha többé nem fognak megöregedni a vásznon, akkor annak az lesz az ára, hogy a szakma emberi bázisa mögött végleg bezáródhat a kapu.
Örökre eladhatják magukat a sztárok: megkötötték a hollywoodi MI-paktumot, ami felszámolhatja a színészszakmát
Megkötötték a filmtörténelem legbizarrabb egyezségét, amivel a hollywoodi sztárok és a vezető szinkronszínészek hivatalosan is licencbe adták a saját hangjukat és digitális klónjukat a mesterséges intelligenciával dolgozó stúdióknak. Az új megállapodások értelmében a hírességek csillagászati összegekért cserébe megengedik, hogy az MI akkor is új filmeket, reklámokat vagy videojátékokat forgasson velük, ha be sem teszik a lábukat a stúdióba.
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