Örökre eladhatják magukat a sztárok: megkötötték a hollywoodi MI-paktumot, ami felszámolhatja a színészszakmát

A mozi világa így egy hatalmas dilemma előtt áll: ha technikai és kényelmi szempontból a stúdiók hatékonysága az egekbe ugrik, és a kedvenc színészeink soha többé nem fognak megöregedni a vásznon, akkor annak az lesz az ára, hogy a szakma emberi bázisa mögött végleg bezáródhat a kapu.