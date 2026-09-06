Trump emberei a békét keresik, de Zelenszkij közölte, hogy még jövőre is háború lesz
Donald Trump békeküldöttei, Jared Kushner és Steve Witkoff szombati moszkvai vizitjük után ma Kijevben ültek asztalhoz Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Bár az egyeztetések első köre után Witkoff kifejezetten tartalmasnak és reménytelinek nevezte a megbeszélést, a zárt ajtók mögött feszült diplomáciai sakkjátszma zajlik. A Trump-adminisztráció még a tél beállta előtt tető alá akarja hozni a fegyverszünetet, de a felek álláspontja közötti szakadék mélyebb, mint valaha.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kormányok bukhatnak meg Európa-szerte, ha nincs idén megegyezés az uniós költségvetésről
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!