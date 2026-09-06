Trump emberei a békét keresik, de Zelenszkij közölte, hogy még jövőre is háború lesz

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Donald Trump békeküldöttei, Jared Kushner és Steve Witkoff szombati moszkvai vizitjük után ma Kijevben ültek asztalhoz Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Bár az egyeztetések első köre után Witkoff kifejezetten tartalmasnak és reménytelinek nevezte a megbeszélést, a zárt ajtók mögött feszült diplomáciai sakkjátszma zajlik. A Trump-adminisztráció még a tél beállta előtt tető alá akarja hozni a fegyverszünetet, de a felek álláspontja közötti szakadék mélyebb, mint valaha.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 06. 18:13
Fotó: GENYA SAVILOV Forrás: AFP
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orosz-ukrán háborúUkrajnaháborúVolodimir Zelenszkij

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