Orbán Viktor: Európa nem a saját problémáit, hanem másokét akarja megoldani

Mi Közép-Európából arra kérhetjük a Nyugatot: ne mondja meg, hogyan kellene élnünk az életünket – mondta szerdán Orbán Viktor miniszterelnök az Európa cenzúrázatlanul című webkonferencián, amelyen Aleksandar Vučić szerb elnök, Janez Janša szlovén miniszterelnök és François-Xavier Bellamy, a francia republikánusok európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője is felszólalt.

Orbán Viktor: Válságok állították kihívás elé Európát

Orbán Viktor miniszterelnök megköszönte a szerb elnöknek és a szlovén miniszterelnöknek a részvételt, szerinte ma szabadságharcosok különleges klubja jött össze. Orbán Viktor kezdetben beszélt az EU-n kívül, illetve azon belül is átalakuló erőviszonyokról.

– Ma újra Németországtól várják, hogy megmentse az integrációt

– mondta, arra is felhívva a figyelmet: sajnálja, hogy Angela Merkel hamarosan leköszön a német kancellári posztról. A Fidesz-elnök szerint a britek távozása a nemzetek Európája koncepciója szempontjából igazán káros.

Kiemelte, az elmúlt években három válság is sújtotta a kontinenst: a gazdasági krízis, a migráció, majd a koronavírus állította kihívás elé Európát. – Azt láttuk, hogy a kontinens nyugati és keleti fele mindhárom esetben eltérő választ adott – húzta alá Orbán Viktor, azt kérdezve: mit is lehet tenni, ha Európán belül is mélyek a törésvonalak? Megoldásképp a szolidaritást és egymás megértését szorgalmazta.

– Mi Közép-Európából arra kérhetjük a Nyugatot: ne mondja meg, hogyan kellene élnünk az életünket

– a miniszterelnök szerint ugyanez igaz nemzetközi kontextusban is, Európa ma a saját, belső problémák megoldása helyett mások, például az Egyesült Államok politikájával van elfoglalva, ez pedig tovább csökkenti a befolyását a nemzetközi porondon.

Orbán Viktor stratégiai irányváltást sürgetett, szerinte nem emberi jogi vagy gender szempontból kellene a bajnok szerepre törekednie Európának. – Taktika helyett stratégiára, reaktív fellépés helyett aktív szerepe van szükség – mondta, majd az európai gazdasági együttműködés, a versenyképesség erősítését nevezte meg igazán fontos feladatként.

– Mindig visszafelé fog elsülni, ha különböző kultúrákat ugyanabba a politikai irányba akarunk tolni

– közölte a miniszterelnök, aki szerint nem utolsó sorban az a kérdés vár most megválaszolásra, hogy ki teremti meg Európában az emlegetett stratégiákat. A Fidesz európai pártcsaládjának üzenve úgy fejezte be a beszédét: „Remélem, hogy az Európai Néppártnak jut majd ez a szerep!”

François-Xavier Bellamy: Ugyanazok az értékek kötnek össze bennünket

A beszélgetés moderátora, François-Xavier Bellamy, a francia republikánusok európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője felvezetőjében arra hívta fel a figyelmet: először meglepte a konferencia elnevezése, majd ráébredt, hogy valóban rengeteg félreértés, hamis információ és előítélet kering ma Európában. – Készen állunk-e rá, hogy eldöntsük: megéri-e energiát fektetni a zsidó–keresztény kultúra megmentésébe, a közös értékeinkbe? – mondta a francia politikus vitaindítóként, azt hangoztatva: az embereket Budapesten, Ljubljanában, Belgrádban és Párizsban is ugyanazok az értékek kötik össze.

Aleksandar Vučić: Az embereknek elegük van a buta vádaskodásból!

Aleksandar Vučić szerb elnök szólalt fel elsőként az Európa cenzúrázatlanul című webkonferencián. A pártjával nemrég választásokat nyert Aleksandar Vučić szerb elnök szkeptikusan fogalmazott a válság sújtotta Európáról és kritikusan beszélt az unió járványügyi fellépéséről is. – A koronaválság elején jött a hír, hogy nem vásárolhatunk egészségügyi eszközöket Németországból, mert nem vagyunk EU-tagok. Csak két-három napig tartott ez az állapot, de rájöttünk, hogy a szolidaritás csak egy újságokban leírt szó – mondta Vučić, arról beszélve: miután megköszönte Kínának a segítséget, a liberális propaganda, sőt uniós illetékesek is Európa-ellenességgel vádolták meg.

– Miért mondom ezt? Viktor barátommal mindig is tisztelettel voltunk egymás iránt, sosem kritizáltuk egymást, így lettünk a lehető legjobb szomszédok

– húzta alá. A szerb elnök szerint az embereknek épp ebből, a hamisan vádaskodó Európából van elegük. – Az embereknek bizonyosságra, igazi vezetőkre van szükségük, nem papírokra és bürokratikus eszközökre – hangoztatta szókimondóan Vučić, aki szerint mára a jogállamisági vádak is ilyenné váltak. – Mindig csak vádoljuk azokat, akik különböznek tőlünk – panaszolta, ám leszögezte: Szerbia érdekelt egy erős EU-ban, így nagyon is bízik benne, hogy a jelenlegi brüsszeli vezetés képes lesz majd a bátrabb politikára, és szép lassan maga mögött hagyja a technikai, bürokratikus eszközöket.

A konferenciát az alábbi linken tudják megtekinteni videón:

Europe Uncensored Europe Uncensored Közzétette: Orbán Viktor – 2020. július 8., szerda

Janez Janša: Történelmi feladat előtt áll az európai jobbközép

Janez Janša szlovén miniszterelnök hiánypótlónak nevezte a mai beszélgetést, mint azt többször is hangoztatta, a jövőben sokkal több ilyenre lesz majd szükség. Az EU előtt álló kihívásokról szólva stratégiai katasztrófaként beszélt a brexitről – szerinte az ugyanis teljesen átrajzolja a hatalmi egyensúlyt Európában.

– Ha nincsenek európaiak a kontinensen, semmi sincs

– mondta Janša, majd családbarát politikát és migrációs szigort szorgalmazott. A szlovén kormányfő szerint következetesen kell tervezni a migráció szociális-társadalmi következményeivel. – Látható, hogy egyes országok ezt nem tudták megtenni, és a következmények visszafordíthatatlanok – szögezte le. – Az európai jobbközép történelmi feladat előtt áll – mondta, utalva arra, hogy az EU alapítóinak akaratával ellentétben ma sincs béke Európában.

Janez Janša a szerb elnökhöz hasonlóan kritizálta az európai közbeszéd állapotát, szerinte az leginkább a kulturális marxizmusra emlékeztet.