Beismerő vallomást tett a CNN egyik igazgatója + videó

Újabb rejtett kamerás videóval állt elő a Project Veritas nevű amerikai oknyomozó portál, amelyben ezúttal a CNN műszaki igazgatója, Charlie Chester beszél arról, hogy spekulációs propagandával támadták Donald Trump volt amerikai elnököt – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A Project Veritas által közzétett felvételeken Charlie Chester őszintén beszél arról, hogy hogyan buktatták meg Donald Trumpot propagandisztikus eszközökkel.

– Nézd, mit tettünk, mi [CNN] kitettük Trumpot. Teljes meggyőződéssel mondom, és száz százalékban hiszem, hogy ha nem lenne a CNN, akkor nem tudom, hogy Trumpot kiszavazták volna – mondta, hozzátéve, hogy azért ment a CNN-be dolgozni, mert „ennek része akart lenni”.

Chester beszélt a módszereikről is. Elmondta, hogy Trump egészségügyi problémáit felnagyították.

– Trump keze remegett vagy valami, azt hiszem. Rengeteg orvost hívtunk be, hogy elmondjanak egy olyan történetet, ami csak spekuláció volt, hogy neurológiai problémái vannak és a végét járja. Olyan történetet készítettünk ott, amiről semmit sem tudtunk. Szerintem ez propaganda

– fogalmazott Chester.

Arra a kérdésre, hogy Joe Biden egészségügyi állapotával foglalkoztak-e, az igazgató azt mondta, hogy szem előtt tartották ez a kérdést is. Elmondása szerint bemutatták, ahogy Biden kocog, hogy ezzel is eltereljék a figyelmet a koráról és azt sugallják, hogy egészséges.

Az újságírónak az igazgató azt állította, hogy

„nem lenne gondja” azzal, ha Biden meghalna, ugyanis szerinte Kamala Harris alelnök is megállná a helyét.

Szóba került az is, amikor Biden többször is megbotlott az Air Force One lépcsőjén, Chester elmondása szerint röviden foglalkoztak az esettel, de nem verték nagydobra.

A műszaki igazgató szerint a CNN a Trump-ellenes szavazókat is célba vette az éghajlatváltozásra összpontosítva, hozzátéve: „a félelem eladható”.

– Szerintem Covid-fáradtság van. Tehát, valahányszor megjelenik egy új történet, a CNN bele fog kapaszkodni. A szerkesztőségben már bejelentették, hogy ha a nyilvánosság nyitott lesz rá, főleg az éghajlatra fogunk koncentrálni – mondta, hozzátéve, a jövőben az éghajlat kérdése kerül majd a középpontba.

– A következő dolgunk tehát felhívni a figyelmet a klímaváltozásra – fogalmazott Charlie Chester.

Állítása szerint ezt úgy fogják lebonyolítani, hogy folyamatosan az olvadó jeget és a felmelegedést mutogatják majd és arról beszélnek, hogy ennek milyen hatásai lesznek a gazdaságra.

A rejtett kamerás felvételből az is kiderül, hogy a CNN-nél a csatorna vezérigazgatója, Jeff Zucker dönti el, hogy miről lehet beszélni.

Korábban a Project Veritasnak sikerült többórányi hangfelvételeket szerezniük Zucker szerkesztőségi eligazításairól. Ezekből többek között az derült, hogy a CNN vezetői azt beszélik meg, hogy nem fognak Joe Biden és fia, Hunter Biden ukrán korrupciós ügyeit bizonyító kiszivárgott e-mailekkel foglalkozni.

A hír eredetileg a V4NA nemzetközi hírügynökség oldalán jelent meg.

(A borítókép forrása: Project Veritas/YouTube – képernyőfotó)