Donald Trump kezére játszik az iowai demokrata blamázs

A demokraták iowai malőrje beárnyékolja a kampányévet · Országértékelő a Capitoliumon

Donald Trump a Capitoliumon tartott évértékelője előtt nem fogott kezet a demokrata házelnökkel, mire Nancy Pelosi az esemény után összetépte az elnök beszédét – a kettős közjáték jól mutatja az amerikai belpolitikában most szélsőségesen felfokozott indulatokat. Iowában eközben a demokraták nehezen tudnak kikecmeregni a jelölőgyűlési blamázsból; a továbbra sem végleges eredmények Pete Buttigieg előretörését mutatták. Trumpnak mindenesetre a kezére játszanak a fejlemények, népszerűsége példátlanul magasra szökött, a szenátus pedig késő este a vele szembeni alkotmányos vádeljárás megszüntetésére készült.

Eredetileg kellemetlen helyzetbe akarták hozni Donald Trumpot az amerikai kongresszus demokratái: az elnöknek úgy kellett megtartania évértékelő beszédét, hogy közben még vádeljárás folyt ellene a Capitoliumon. De közben máshogy, Trumpnak kedvezően alakultak a dolgok. Iowában a demokraták még tegnap is azzal küszködtek, hogy eredményeket produkáljanak végre a keddi jelölőgyűlésük után. Ezt, mint arról tegnap lapunk is írt, az hátráltatta, hogy lefagyott a kifejezetten erre az alkalomra fejlesztett számítógépes alkalmazás, így a papíralapú jegyzőkönyveket kellett elővenni. Részeredmények szerint a jobbára mezőgazdaságból élő kis középnyugati államban esélyes Bernie Sanders szenátor csak a második helyen állt, az első helyre – meglepetésre – Pete Buttigieg volt indianai polgármestert hozták ki, kis különbséggel. Gyengén szerepelhetett Joe Biden volt alelnök, aki pedig országosan a legnépszerűbbnek számít a demokrata mezőnyben, és a Trump-kampány is rá összpontosít mint lehetséges ellenfélre a novemberi elnökválasztáson.

A demokraták informatikai blamázsát a közvélemény-kutatóké előzte meg: a ­kaukuszoknak is nevezett jelölőgyűlések előtt nem közölték a legutolsó felmérés eredményét, mert – mint kiderült – éppen Buttigieg kimaradt a telefonos lekérdezések egy részéből. A demokrata indulók most próbálják ugyan túltenni magukat a történteken, és zömük már New Hampshire-ben kampányol a jövő heti ottani előválasztás előtt, de a fiaskó országos hullámokat vet. „Aggodalomhoz vezetett és zavart okozott, számtalan összesküvés-elmélet táptalajául szolgált, és azzal indította útjára a 2020-as választási évadot, hogy aláásta a demokratikus folyamatba vetett bizalmat” – írta tegnap a The New York Times, azon élcelődve: a mostaninál már az is jobb módszer lenne, ha a szavazók kavicsokat dobálnának egy urnába, ahogy az ókori görögök tették.

Trump népszerűsége elnöksége három évének csúcspontjára ért; a Gallup 49 százalékos támogatottságot mért az elnöknek. Az unió állapotáról szóló évértékelőjére a Capitoliumra siető elnök arra is bizton számíthatott, hogy 24 óra leforgása alatt a szenátus – a többségi republikánusok szavazataival – felmenti az impeachment, az alkotmányos vádeljárás alól. Az erről való szavazást tegnap késő este tervezték. Trump a főműsoridőben sugárzott évértékelőjének apropóján vérbeli kampánybeszédet tartott, az impeachment felemlegetése helyett elnökségének eredményeit helyezve a fókuszba. – Amerika ismét tiszteletnek örvendő nemzet lett – hangoztatta, úgy vélve, vége a gazdasági hanyatlás éveinek és a presztízsbeli visszaesés korának.

Gretchen ­Whitmer michigani kormányzó – aki a demokraták nevében, a saját államából felszólalva mondott válaszbeszédet – nem annyira Trump szavaira reflektált, hanem pártja terveit, így az egészségügyi ellátás költségeinek tervezett csökkentését ecsetelte. A washingtoni évértékelőt több – az amerikai közéletről látlelettel szolgáló – közjáték is emlékezetessé tette. Így az, hogy az elnök nem fogott kezet a demokrata házelnökkel, Nancy ­Pelosi pedig az esemény végeztével látványosan összetépte a Trump beszédét tartalmazó papírlapot. De az is, hogy – mint Trump bejelentette – a Szabadság érdeméremmel tünteti ki egyik személyes meghívottját, Rush Limbaugh-t. Ezt a first lady, Melania Trump azonnal át is adta az ülésteremben a könnyeivel küszködő, súlyosan beteg jobboldali publicistának.