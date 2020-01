Indul Harvey Weinstein pere

A nemi erőszakkal vádolt volt producer életfogytiglant is kaphat

Hétfőn indult Manhattanben a többrendbeli nemi erőszakkal és szexuális zaklatással vádolt amerikai filmproducer, Harvey Weinstein elleni peres eljárás. Először a tizenkét esküdtet választják ki; ez a folyamat eltarthat két hétig is, mielőtt a tényleges per elkezdődik.

Ennek időtartamát a BBC hat hétre becsüli. Weinstein nevéhez olyan sikerfilmek fűződnek, mint a Szerelmes Shakespeare, A király beszéde, Az angol beteg vagy a Ponyvaregény – sorolja a Reuters brit hírügynökség.

Az egykor az egyik legbefolyásosabb producer tagadja az ellene felhozott vádakat, mondván, az együttlétek kivétel nélkül a másik fél beleegyezésével történtek. Ám ha a legsúlyosabb vád – egy hivatalosan meg nem nevezett nő megerőszakolása 2013-ban – bizonyítást nyer, életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat. Egy másik nőt a gyanú szerint szexuá­lisan zaklatott 2006-ban.

Összesen egyébként több mint nyolcvan nő vádolta meg a 67 éves Weinsteint több évtizeden át folytatott helytelen szexuális viselkedéssel. E múltbeli valós vagy vélt sérelmekből indult „világhódító” útjára a #metoo mozgalom, amelyben több száz nő, köztük számos híresség vádolt meg nyilvánosan szexuális zaklatással ismert politikusokat, üzletembereket, médiacézárokat.

Az ügy egyébként elég szövevényes. Juda Engelmayer, Weinstein szóvivője szerint a büntetőügyben szereplő két nő hosszú távú kapcsolatban állt a vádlottal, továbbá előítéletet keltene, ha a büntetőügyet polgári gyanúsítgatásokkal vagy közfelháborodással vegyítenénk, olyan nőket is belekeverve, akik semmiféle keresetben nem voltak benne. A botrány 2017 októberében robbant ki a The New York Times amerikai hírlap hasábjain, ahol Rose McGowan és Ashley Judd színésznők elmondták történetüket Weinsteinről.

A producer egyébként decemberben 25 millió dolláros, peren kívüli egyezséget kötött azokkal a nőkkel, akik szexuális zaklatással vádolták őt. A csaknem egy esztendeig tartó tárgyalások után kimunkált megállapodás nyilvánosságra került részletei szerint Weinstein és volt munkatársai – beleértve az egykori filmstúdiója igazgatósági tagjait is – a kártérítés ellenére sem ismerték el a nekik felrótt bűncselekményeket.

Két polgári és egy büntetőpert azonban nem érint az egyezség. Elizabeth Fegan, a perlő nőket képviselő ügyvéd az MTI szerint korábban közleményben hangsúlyozta, hogy az egyezség nem végleges. Weinstein, aki a Miramax filmstúdió és a Weinstein-vállalat társalapítója volt, elnézést kért ugyan a panaszosoktól, de mindig tagadta a vádakat. Cége, amely 81 Oscar-díjas filmet gyártott, csődbe jutott.