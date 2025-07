Magyarics Tamás: Zelenszkij már kimerítette a hitelét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megítélésének romlásáról lapunk is beszámolt. Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az ELTE professor emeritusa részletesen beszélt a folyamatot kiváltó okokról és arról, hogy miként változott meg a háború több mint három éve alatt Kijev és Washington viszonya.

Zelenszkij személye egyre megosztóbb az Egyesült Államokban

Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij megítélése az Egyesült Államokban látványosan átalakult az orosz–ukrán háború kezdetéhez képest. Míg 2022-ben a háború kitörésekor az amerikai politikai elit és közvélemény szinte egyhangúan támogatta Ukrajna ügyét, addig mára mély törésvonal alakult ki a demokrata és a republikánus tábor között, nemcsak a háború finanszírozását, de magát Zelenszkij személyét illetően is. „A republikánusok körében jobban, a demokraták körében kevésbé” csökkent az ukrán elnök támogatottsága, fogalmazott Magyarics Tamás. Hozzátette, hogy a demokraták továbbra is ideologikus alapon közelítenek a háborúhoz, régi reflexeiket követve a „demokráciaexport” eszközeként tekintenek Ukrajnára, amelyet szerinte még az Obama-korszakban lefektetett külpolitikai iskola határoz meg.

A demokraták nem csupán geopolitikai, stratégiai vagy reálpolitikai alapon közelítik meg a kérdést, hanem azon az alapon, hogy az ukránoknak joguk van ahhoz a szövetséghez tartozni, amelyhez akarnak, és hogy ez egy lehetőség arra, hogy Ukrajnából egy demokratikus társadalmat csináljanak

– mondta a szakértő. A republikánusok ezzel szemben egyre inkább stratégiai teherként tekintenek az ukrajnai konfliktusra. Kezdetben még ők is az orosz támadás megállításának szükségességét hangsúlyozták, különös tekintettel arra, hogy egy büntetlen háború más hatalmak – elsősorban Kína – számára is bátorító lehet. Azonban mára ez a megközelítés is erodálódott, különösen Donald Trump visszatérésével.

Trump úgy gondolja, hogy Ukrajna nem egy fő frontvonal, és az igazi frontvonal az a Távol-Keleten van

– fogalmazott Magyarics Tamás. A volt és jelenlegi amerikai elnök szerint az Egyesült Államok figyelmét és erőforrásait nem Ukrajnára, hanem Kínára kell összpontosítani, és ennek megfelelően alakítja külpolitikai stratégiáját. Az amerikai társadalmon belül is egyre erősebben jelentkezik az elfordulás jele.

A republikánus szavazók jelentős része úgy gondolja, hogy Ukrajnában nem lenne szabad az Egyesült Államoknak lekötni magát. Túl sok pénzt költ az Egyesült Államok Ukrajnára, azt az összeget otthon kellene elkölteni infrastrukturális beruházásra

– idézte fel a szakértő a felmérések tanulságát. A republikánus táboron belül különösen a párt jobbszélén, a Freedom Caucus és olyan véleményformálók, mint Tucker Carlson vagy Steve Bannon, már nyíltan hangoztatják, hogy nem Ukrajna, hanem a belpolitikai problémák élveznek elsőbbséget, és szerintük az oroszoknak is vannak jogosnak tekinthető sérelmeik.