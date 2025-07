Korrupciós vádak lengik körül Zelenszkij „társelnökét”

A Jermak körüli botrányok nem állnak meg a diplomáciai ügyetlenségnél. Az ukrán közéletben egyre több a bizonyíték a hozzá köthető korrupciós hálózatokra. Egyes ügyekben az ukrán korrupcióellenes hatóságok is nyomoznak. Ilyen például az Olekszij Csernyisov volt miniszterelnök-helyettes által irányított ingatlanügy, amelyben több mint egymilliárd hrivnya kár érhette az államot. A Politico szerint Jermak ennek ellenére megakadályozta Csernyisov leváltását, aki ma is vezető pozíciót tölt be.

Közben Jermak döntő szerepet játszott a rendkívül népszerű főparancsnok, Valerij Zaluzsnij eltávolításában is.

A korrupciómentességéről ismert tábornok, akinek támogatottsága 92 százalékos volt, ma már Londonban szolgál diplomataként. Politikai elemzők szerint ő lehet Zelenszkij legnagyobb kihívója, ha valaha megtartják a választásokat Ukrajnában. Mint arról lapunk is beszámolt, egyre több a kritikus hang Ukrajnán kívül és belül azzal kapcsolatban, hogy Zelenszkij nem hajlandó választást tartani. Az elnök kritikusai rendre felhívják a figyelmet arra, hogy a legmagasabb bizalmi indexet továbbra is Valerij Zaluzsnij korábbi főparancsnok élvezi. A válaszadók 70,9 százaléka bízik benne. Zelenszkij a második helyen áll 63,5 százalékkal, míg Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője 53,9 százalékkal követi őket.