Az Otthon start tarol a piacon – mi lesz a többi hitellel?

Az Otthon start támogatott hitel letarolja a piacot

A BiztosDöntés.hu becslése szerint szeptember és november között mintegy 160 milliárd forintnyi Otthon start hitel folyósítása történhet meg, ami közel 4800 szerződést jelenthet. A konstrukció az őszi hónapokban akár a teljes lakáshitelpiac közel kétharmadát is adhatja. A Magyar Nemzeti Bank szeptemberi adatai szerint az Otthon start mintegy 20 milliárd forintos folyósítással indult, ami körülbelül 850 szerződés teljesítését jelentette. A portál modellszámításai szerint októberben már 60 milliárd forintnyi, novemberben pedig 70-80 milliárd forintnyi folyósítás várható, ahogy a szeptember–októberben aláírt szerződések tömegesen beérnek. A lakáshitelek piacán az igényléstől a folyósításig jellemzően 4–6 hét telik el, így az őszi hónapokban a korábban beadott kérelmek hatása a statisztikákban késve jelenik meg – emlékeztet a szakértő.

Bár a piacon – teszi hozzá – az első roham lecsengéséről lehet hallani, ez nem a kereslet visszaesését, hanem a visszatartott kereslet berobbanását követően beálló, normalizálódó szakasz kezdetét jelzi. Novemberben is folyamatosan érkeznek új igénylések, ráadásul egyre több közülük már a beadást követő hetekben folyósításra kerülhet, ahogy a banki folyamatok rutinosabbá válnak – emlékeztet a szakértő.

Az Otthon startnál hosszabb az átfutási idő

Az Otthon start felfutása nem a babaváró hitelhez vagy a munkáshitelhez hasonlítható, amelyek gyors, fogyasztási típusú konstrukciók voltak, 3-5 napos átfutási idővel. Az új termék klasszikus jelzálogalapú hitel, amelynél az értékbecslés, bírálat és földhivatali bejegyzés miatt hosszabb a feldolgozási idő, az általános, új építésű projekteknél pedig akár hosszú hónapokban mérhető lehet.