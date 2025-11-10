lakáshitelhitelOtthon Start Programlakáshitelkamat

Az Otthon start tarol a piacon – mi lesz a többi hitellel?

Az Otthon start támogatott lakáshitelprogram néhány hónap alatt felforgatta a hazai hitelpiacot. Becslések szerint ősz végére akár 160 milliárd forintnyi hitelt is folyósíthatnak, miközben az Otthon start támogatott konstrukciók aránya a lakáshitelpiacon 60 százalék fölé nőhet. A kedvezményes kamatozású hitelek iránti roham már most kiszorítja a piaci lakáshiteleket, a bankok pedig versenyt futnak az ügyfelekért különböző kedvezményekkel és jóváírásokkal.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 9:13
Tarol Otthon start hitel Forrás: Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szeptember és november között mintegy 160 milliárd forintnyi Otthon start hitel folyósítása történhet meg a BiztosDöntés.hu becslése szerint, ami közel 4800 szerződést jelent. A 3 százalékos kamatozású konstrukció az őszi hónapokban a teljes lakáshitelpiacon akár 60 százalékos arányt is elérhet, ami történelmi arányeltolódást jelenthet a támogatott hitelek javára – közölte Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

otthon start
Az Otthon start támogatott hitel letarolja a piacot
Fotó: Shutterstock

A BiztosDöntés.hu becslése szerint szeptember és november között mintegy 160 milliárd forintnyi Otthon start hitel folyósítása történhet meg, ami közel 4800 szerződést jelenthet. A konstrukció az őszi hónapokban akár a teljes lakáshitelpiac közel kétharmadát is adhatja. A Magyar Nemzeti Bank szeptemberi adatai szerint az Otthon start mintegy 20 milliárd forintos folyósítással indult, ami körülbelül 850 szerződés teljesítését jelentette. A portál modellszámításai szerint októberben már 60 milliárd forintnyi, novemberben pedig 70-80 milliárd forintnyi folyósítás várható, ahogy a szeptember–októberben aláírt szerződések tömegesen beérnek. A lakáshitelek piacán az igényléstől a folyósításig jellemzően 4–6 hét telik el, így az őszi hónapokban a korábban beadott kérelmek hatása a statisztikákban késve jelenik meg – emlékeztet a szakértő. 

Bár a piacon – teszi hozzá – az első roham lecsengéséről lehet hallani, ez nem a kereslet visszaesését, hanem a visszatartott kereslet berobbanását követően beálló, normalizálódó szakasz kezdetét jelzi. Novemberben is folyamatosan érkeznek új igénylések, ráadásul egyre több közülük már a beadást követő hetekben folyósításra kerülhet, ahogy a banki folyamatok rutinosabbá válnak – emlékeztet a szakértő.

 

Az Otthon startnál hosszabb az átfutási idő

Az Otthon start felfutása nem a babaváró hitelhez vagy a munkáshitelhez hasonlítható, amelyek gyors, fogyasztási típusú konstrukciók voltak, 3-5 napos átfutási idővel. Az új termék klasszikus jelzálogalapú hitel, amelynél az értékbecslés, bírálat és földhivatali bejegyzés miatt hosszabb a feldolgozási idő, az általános, új építésű projekteknél pedig akár hosszú hónapokban mérhető lehet.

A BiztosDöntés.hu értékelése szerint ezért az Otthon start dinamikája a csok plusz programhoz áll közelebb: ott is fokozatos, hónapról hónapra bővülő folyósítás volt jellemző, az a termék a csúcsot 4–5 hónappal az indulás után érte el. Gergely Péter egyértelműsíti: az Otthon startnál ugyanez a minta ismétlődik, de némileg gyorsabb ütemű felfutás és mindenképp nagyobb volumen mellett: a szeptemberi 20 milliárdot októberre 60 milliárd, novemberre akár 70–80 milliárd forint követheti.


Történelmi arányeltolódás a támogatott hitelek javára

Szeptemberben már egyértelműen látszott az Otthon start hatása: 

  • a támogatott hitelek aránya egyetlen hónap alatt 21-ről 35 százalékra ugrott, 
  • miközben a piaci lakáshitelek volumene 81,7 milliárd forintról 69,8 milliárdra esett vissza. 

Ez a váltás gyakorlatilag az Otthon start 20 milliárd forintos szeptemberi megjelenésének tudható be, vagyis az új konstrukció részben kiszorította a piaci hiteleket – fogalmazott Gergely Péter. Az MNB adatai szerint augusztus–szeptemberben összesen 228 milliárd forint lakáshitelt folyósítottak (piaci és támogatott együtt), így a BiztosDöntés.hu számításai szerint október–novemberben, amikor az Otthon start már 60-70 milliárdos havi szinten fut, a támogatott hitelek aránya a teljes lakáshitelpiacon 60 százalék fölé emelkedhet. Ez csúcsot jelenthet, hiszen eddig az MNB Zöld otthon hitelének csúcspontján, 2022 májusában álltak a legmagasabban a támogatott hitelek, 52 százalékos részesedéssel – emlékeztet Gergely Péter.

 

Fokozatosan emelkedő hitelösszegek

A program rajtjánál jellemző 25 millió forintos átlaghitel novemberre 28–30 millió forint körülire nőhetett. A szakértők szerint az év végére a 30 millió forintot meghaladó átlaghitel is reális, ráadásul a következő hónapokban az új építésű lakások belépése további felfelé ható tényezőt jelenthet. Ugyanakkor Gergely Péter szerint az Otthon start kereslete itt is fokozatosan kiegyenlítődik: míg a rajtnál Budapest dominált, a későbbiekben a vidéki és agglomerációs igénylések arányának növekedése jöhet, ami – az ottani alacsonyabb árak miatt – ellensúlyt képezhet a fővárosi és új építésű projektek magasabb hitelösszegeinek. A portál ezért 30 millió forint körüli átlaghitellel számol. Az Otthon start lendülete jól mutatja, hogy van igény a fix, kedvezményes kamatozású lakáshitelekre. Az eddigi volumenek alapján a program átrendezte a magyar lakáshitelpiacot, s egyelőre ennek a hatásnak a tartósságát sem kérdőjelezi meg senki, amíg a feltételek fennállnak – emlékeztet a szakértő.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekLengyelország

Lengyelország hasít?

Bayer Zsolt avatarja

Nagyjából ez az ellenzéki narratíva.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.