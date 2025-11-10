Megkéseltek egy nőt Kiskunmajsán, riasztották a mentőhelikoptert

Rendőrök, majd mentők érkeztek szombaton a kiskunmajsai Lajosváros utcába, röviddel később pedig egy mentőhelikopter is landolt a helyszínen. A környékbeliek döbbenten gyűltek össze, és sokkos állapotban figyelték az eseményeket: a házban ugyanis tragikus késelés történt. A Dél-Alföld Infó információi szerint egy férfi támadt rá az ott élő nőre – írja a Ripost.

Illusztráció. Fotó: Huszár Márk

A lap információi szerint a támadás kora délután történt, a férfi kést ragadott, és megszúrta párját. Többen felfigyeltek a kiáltozásra és a hangos veszekedésre, és azonnal értesítették a mentőket és a rendőrséget. Hamarosan a mentőhelikopter is a helyszínre érkezett, végül az asszonyt a ház előtt várakozó esetkocsival szállították a közeli kórházba.

Nagyon megijedtünk, amikor berohantak, mert hallottuk, hogy megkéselte a párját.

– Csak imádkoztunk, hogy ne legyen nagyobb baja – mesélte egy helyi lakos.

A környéken sokan nem voltak teljesen meglepve az eseten, mert a pár korábban is gyakran veszekedett. Bár a támadás okáról egyelőre nem lehet tudni részleteket,

az asszony csodával határos módon túlélte, stabil állapotban van, és már otthon lábadozik.

– Tényleg csoda történt, hogy hazaengedhették – mondta az áldozat egyik ismerőse, hozzátéve, hogy aggódnak a jövő miatt: – Mi lesz, ha megint megtámadja? Akkor sokkal rosszabb vége lehet.

A rendőrség eljárást indított, a nyomozás és a kihallgatások jelenleg is zajlanak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Új Néplap/Mészáros János)